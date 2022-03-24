打電動成績差被唸不爽 13歲少年偷槍冷血屠殺全家人
位於巴西東部的的帕拉伊巴州，近日發生一起冷血的兇殺案件。一位年僅13歲的少年，某天突然持槍殺害自己的親人，且事後沒有展現出任何悔意，震驚當地社會大眾。
根據日本媒體「巴西日報」報導，這件兇殺案發生在19日下午。當時少年因為沉迷於電玩遊戲，不只在校成績下滑，也不願意幫忙做家事，因此遭到母親的斥責，手機也被身為退役軍警的父親沒收。
心懷不滿的少年，就趁著父親外出的時候，取出父親保管的槍械，來到父母的房間，開槍射殺正在熟睡的母親。少年的弟弟被槍聲驚動，趕來看到頭部被射穿的母親，不禁嚇得大叫。
隨後父親回到家中，發現兒子開槍殺人，於是命令少年放下槍械。但是少年不僅沒有聽從，還對著父親、弟弟開槍。接著少年把槍械放回原本保管的地方，並且呼叫救護車。然而即使醫護人員努力搶救，母親和弟弟仍已回天乏術，父親雖然保住一條命，但卻極有可能從此下半身不遂。
面對警方的詢問，少年一度謊稱是遭到襲擊，但因為許多說詞前後不符，在警方的追問下才終於坦承犯案。少年供稱父母一直以來都只在乎成績，其他事情都不肯讓他去做，讓他感到壓力巨大，成了犯案的動機。然而警方發覺，少年在偵訊過程中，連一滴眼淚都沒有掉過，顯示他對殺害親人一事並未感到後悔，冷血的行為令人毛骨聳然。
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