學生考完文憑集體趕到老師墳前「報告」 網友淚崩：要讓她驕傲

看曾經受教導的學生的反應，她生前一定是位好老師。馬來西亞日前瘋傳1段影片，十多名男學生在完成當地的文憑試後，一行人趕去老師「新居」，到達才發現，原來那是老師的墳墓。

原來他們相約好要在完成考試後向老師報告，並為她朗讀禱文，形容老師是個不知疲倦的人，「每一個建議和教導我們仍然記得」。當地傳媒指，這名好老師上月在醫院離世，生前和善很受學生歡迎，連日來許多學生去她墓前致意，直至有學生拍片讚揚老師的教導，事件才被廣傳。老師離世仍被深受學生敬重，許多網民都說看得泣不成聲，又「警告」學生們一定要讓老師感到驕傲。

近日馬來西亞TikTok瘋傳1條催淚影片，一大班男學生騎車趕去某處，他們剛剛考完馬來西亞教育文憑試（SPM，屬當地中學全國中五統一試），沒有大舉慶祝，「完成考卷後，我們去她的新居，拜訪我們的老師」。學生口裏說新居，但去到後面才發現，那裏是公墓，老師的新居其實是墓地。

原來這十多名學生約好，完成文憑試最後一份考卷後要一起去探老師，在她墓前報告，向老師表達敬意、為她朗讀祈禱文、安靜陪伴老師。有學生在留言解釋，他們全都非常喜愛老師，她教授了許多做人處事的態度。

馬來西亞傳媒指，這班學生來自吉隆玻轄下的蕉賴區的地斯裡打昔國中（SMK Seri Tasik），已故老師叫諾瑪拉（Cikgu Normala）是該校科學及數學老師，很受學生歡迎，從照片所見諾瑪拉老師很年輕，她上月在醫院過身，此前已昏迷1個月。其中1名學生受訪時稱，諾瑪拉老師在2月25日離世，她專門教高年級學生，許多同學出席老師葬禮，但他們都不知老師死因。其實連日來不少學生去拜訪墓地，他們拍片讚揚老師教導，形容老師是個不知疲倦的人，她的教導會一直留在大家心中。

影片令網民看到淚崩，覺得從她教出來的學生就知道，她身前一定是以身作則的良師，希望她早日安息。許多網民希望這群男生別枉費老師心血，「你們要讓老師驕傲」、「一定要當好最好的年輕人」、「懂感恩的人不會場壞到哪」，「看了許多負能量滿滿的新聞，再看這新聞，心裏有無限的感慨和感動」。

不少人認為，同學們現時的舉動已足夠令老師自豪，「祝你們盡快收到大學的取錄通知」，甚至有該校的其他老師留言，叫學生們不可停下，繼續努力學習，自己已為他們感到驕傲，其後更有諾瑪拉老師的親屬現身，感謝所有網民為姑姑祈禱。

諾瑪拉老師上月離世，她此前已留醫多時，學生稱她是不知疲倦的好老師，會記住她的教導。圖/fb圖片

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文章授權轉載自《香港01》