快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

女大生靠微薄打工費創業 半年內賺百萬開啟時裝事業

聯合新聞網 / 綜合報導
女20歲時創業，目前公司年營業額近4千萬。圖／取自thesun
女20歲時創業，目前公司年營業額近4千萬。圖／取自thesun

英國26歲女性歌登（Briony Gorton）以100英鎊（約合新台幣3755元）創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊（約合新台幣375萬元），目前年營業額已突破100萬英鎊。

歌登在20歲時創立公司，因創業成功，24歲時就購買價值40萬英鎊的第1間4房住宅，以及幾輛名車。她透露疫情讓公司業績節節攀升，成交訂單數高達8萬份，接下來打算在市中心開第1家實體店衝高營業額。

歌登表示，很多大商店倒閉，不代表商店在購物街難生存，而是時候「讓大品牌離開，迎接新的點子進來。」

歌登最初拿打工賺來的100英鎊當創業基金，設計1件施華洛世奇裝飾的比基尼，並展示給她Instagram上4000名粉絲看，後來成功銷出60件。當時她還是曼徹斯特都會大學大3生，主修時裝採購和商品銷售，最後她決定輟學並創辦自己的時裝公司。

歌登說：「我沒有投資者，沒有顯赫背景，也從沒向銀行貸款，人們很難相信我投注100英鎊就獲得成功。我希望人們明白我的成功源自一個有想法的普通人。」

歌登起先每週都會推出1款新設計，現在每週都會發布20項新商品，且已經擴展到批發設計。她現在已經實現最初目標：在25歲時賺到100萬英鎊。

歌登樂見自己從無到有創造了一些東西，並有能力幫助家人，好比歌登幫助她54歲的商業夥伴媽媽蒂娜（Tina）還清貸款。歌登的父親麥克（Mick）2年前也受僱成為公司倉庫經理。

歌登在社交平台擁有大批擁護者，她會穿上自家品牌衣服給粉絲看。她認為在社群平台取得領先地位是發展業務的關鍵。

歌登表示：「我們每天都會Po 3次貼文，跟粉絲互動很重要。粉絲越多，會帶來越多銷售額。」

歌登說自己就是典型的目標受眾，所以賣起東西得心應手。目前她雇用了倉庫6名員工，每天處理100份訂單。

歌登希望30歲時進軍房地產業，還想跟26歲的足球運動員男友雷恩斯 （Joe Raynes）一起打造夢想家園。她鼓勵人們：「成功沒有限制。我來自一個受薪階級家庭，住在半獨立式房屋裡。當我7、8歲的時候，我會和祖父母一起去大拍賣會場，學習談判和以物易物的技巧。我一直很樂於買賣。」

品牌 創業 拍賣會 英國

延伸閱讀

最無聊工作、嗜好排行榜出爐 住小鎮的他被認證「世上最無趣之人」

女瞞爸媽2年天天穿套裝「假裝上班」創立市值13億元公司

女努力減肥卻體重狂飆 醫挖出禍首：長出頭髮跟牙齒的9公斤卵巢腫瘤

他曾是輟學的漢堡王打工仔 如今身價超過13億元

相關新聞

不平等的居者有其屋？新加坡「組屋求生」的社會底層

在新加坡，住在租賃組屋的人很想搬出去。他們告訴我如何累積中央公積金帳戶（CPF）的存款，然後去建屋發展局（HDB）登記排隊。他們談論等待和渴望。他們的夢想不大：讓孩子在安全的環境下成長、有自己的房間；他們的夢想也有點淒涼：擁有自己的組屋才有安全感，因為如果他們「怎麼了」的話（也就是早逝），家人才不會流落街頭。

女大生靠微薄打工費創業 半年內賺百萬開啟時裝事業

英國26歲女性歌登（Briony Gorton）以100英鎊（約合新台幣3755元）創立網路服裝品牌Talliah Rose，在短短半年內賺進10萬英鎊（約合新台幣375萬元），目前年營業額已突破100萬英鎊（約合新台幣3750萬元）。

影／乘客「不忍了」！男童搭機大哭 一群漢子大合唱哄孩神曲

本月初國外一名小男孩跟家人搭機從杜拜前往阿爾巴尼亞，在6小時的航程中，小男孩突然大哭不止，機上乘客們決定不要袖手旁觀，而是唱起了

日本關東地區恐降大雪 初春氣溫如嚴冬

日本關東地區受低氣壓與寒流影響，今天開始降雪，沿山地帶晚間恐增強為大雪，東京都心等平原地帶也可能積雪；此外，最高氣溫比歷...

躲開中亞和南亞內陸城市 想遠離PM 2.5請往這些地方搬

財經網站CNBC報導，根據製造空氣清淨機和空氣監測儀的一家瑞士公司IQAir，要避免PM 2.5細懸浮微粒的汙染，全球最...

人力財力與影響力 印度全民瘋西洋棋

近期16歲的印度西洋棋神童普拉格擊敗世界排名第一的選手，印度西洋棋發展迅速備受外媒關注。《半島電視台》21日提到，印度西洋棋逐漸流行，這15年來該國的特級大師多了50位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。