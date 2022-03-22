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人力財力與影響力 印度全民瘋西洋棋

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】近期16歲的印度西洋棋神童普拉格擊敗世界排名第一的選手，印度西洋棋發展迅速備受外媒關注。《半島電視台》21日提到，印度西洋棋逐漸流行，這15年來該國的特級大師多了50位，年輕的棋手數量暴漲，國內準備推出俱樂部、培訓、西洋棋聯賽體系，主要原因有該國人口基數多，加上天才棋手的影響力，印度將可成為新西洋棋大國。

印度新國粹？

提到印度娛樂與主要遊戲，多半印象都是板球，但根據《英國廣播公司》報導，上個月底，印度年僅16歲的西洋棋神童普拉格擊敗世界排名第一的棋手卡爾森，那場線上西洋棋大師賽引發熱議，這位12歲就被授予西洋棋大師的頭銜，是世界上第二年輕的大師。

在普拉格驚人表現後，印度西洋棋發展迅速備受外媒關注，西洋棋有成為該國「新國粹」的趨勢，印度近15年來的特級大師數量多出50人，其中包含2名女選手，一位就是年少成名的前女子世界冠軍胡姆比，她在2002年以15歲的年紀，刷新最年輕女子特級大師稱號的紀錄。

根據《半島電視台》報導，分析印度西洋棋發展迅速的原因，不外乎是大量人口基數、高額資本湧入、打出名堂的知名棋手成為人民追捧的榜樣等。

時至今日，印度有多達5萬名註冊的正式西洋棋手，而該國統計，包含業餘與未註冊，印度境內比賽至少吸引百萬人參與。且印度每年有20多場全國錦標賽，最低年齡賽事到7歲，今年更將舉辦12場國際賽事，大量的基層棋手數量，讓企業願意重金砸進俱樂部，準備成立聯賽、完善的年輕棋手培訓系統。該國協會甚至提到，現在不缺棋手、不缺資金，反而超缺教練，這說明該領域發展之快。

天才棋手引追捧

天才棋手的影響力也十分重要，過去前世界冠軍阿南德是這個世代年輕棋手的榜樣，2007年他拿下世界冠軍回國時，備受追捧，目前仍未列世界前四，印度頂尖棋手數量已排進世界前十，但未來靠著這股風潮，不斷往前是可預期的。

最後還有一項有趣的歷史溯源，另一篇BBC新聞網》報導過，部分印度人深信西洋棋是源自於古印度遊戲Chaturanga，該遊戲始於西元6世紀，玩法一樣象徵軍隊對弈，有大象、馬、駱駝與步兵。印度特級大師帝普賽表示，印度擁有的世界青少年冠軍棋手遠多於各國，但成年的頂級水準就有落差，這是過往資源不足以發展的原因，而現在看來似乎已經水到渠成。

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印度 大象

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