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影／乘客「不忍了」！男童搭機大哭 一群漢子大合唱哄孩神曲

聯合新聞網 / 綜合報導
小男孩搭機大哭。圖／取自dailymail
小男孩搭機大哭。圖／取自dailymail

本月初國外一名小男孩跟家人搭機從杜拜前往阿爾巴尼亞首都地拉那，在6小時的航程中，小男孩突然大哭不止，機上乘客們決定不要袖手旁觀，而是唱起了YouTube播放次數破百億的神曲Baby Shark，試圖安撫男孩的情緒。

事發時杜拜電台主持人巴羅奇（Parikshit Balochi）剛好在現場，他將過程拍攝下來並分享到社群平台。畫面中可以看到乘坐杜拜航空（FlyDubai）的乘客一邊拍手唱歌一邊微笑。而被一名男性抱在懷裡的男孩，聽到乘客唱歌時，心情似乎稍微平復。

許多網友大讚乘客暖舉：「人們一起合作而不是互相對抗時會發生這麼美好的事」、「世界上還有這種人嗎？我喜歡他們的善良和營造出的氣氛」、「這班飛機怎麼同時出現這麼多好心人！」

杜拜

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