禽流感襲擊 英國也面臨雞蛋荒

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】英國也有雞蛋荒？英國政府表示，今年冬天爆發有史以來「最大規模的禽流感」，目前已傳出超過80起案例。對此，政府禁止市面販售「散養雞蛋」（非圈養、以自然放養方式產生的雞蛋），避免蛋雞與野生鳥類接觸，減緩病毒的散播。該國雞農正加緊重建雞舍，改行穀倉飼養，確保雞蛋的食安無虞。

英國也有蛋荒

台灣近幾月面臨雞蛋供需失衡的問題，許多量販店貨架上的雞蛋被一掃而空，全台都出現了「蛋荒」的現象，儘管政府緊急祭出補助措施，但蛋農肇因於飼料價格上漲、新冠疫情等因素，始終不願增產，雞蛋在餐桌上仍是難能可見的嬌客。

《BBC》報導，遠在歐洲的英國近日也出現蛋荒的狀況，因為該國正歷經有史以來最大規模的禽流感。而英國超過半數的雞蛋來自於自由放養的雞隻，又被稱為「散養雞蛋」（Free-range egg），意味著蛋雞與野生鳥類可以自由接觸，大大增加雞蛋帶有禽流感的危險性。

英國政府22日緊急祭出補救措施，規定市面不得販售散養雞蛋，並且所有的雞蛋都需要貼上標籤，證明自己是「穀倉雞蛋」（Barn Eggs），代表母雞一生都生活在封閉的空間中，並與禽流感絕緣。防止動物虐待組織（RSPCA）指出，相對於「籠養」母雞僅能生活於不符合動物福利的狹小空間中，穀倉母雞有較寬闊的活動空間。

禽流感波及歐陸

《衛報》報導，此波禽流感疫情不僅影響英國，更延燒到歐洲大陸。法國長年來一直在實驗禽流感疫苗，盼能根絕此疾病，但由於禽流感病毒變種速度快，以及部分國家拒絕進口接種過疫苗的雞肉，解決禽流感也愈來愈棘手。法國農業局為了抑制禽流感在國內爆發，本月已撲殺超過數百萬隻家禽。

其他包括義大利、波蘭與德國等超過10個歐洲國家，也陸續傳出禽流感疫情。禽流感疫情通常因為野鳥在秋、冬季的遷徙而蔓延，其中H5N1的變種病毒是少數會傳染給人類的病毒株，雖然傳染機率不高，但仍存在一定的威脅性。世界動物衛生組織統計，目前記錄了約850人感染了該病毒株，其中一半的患者更因此而逝世。

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