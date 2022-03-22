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最無聊工作、嗜好排行榜出爐 住小鎮的他被認證「世上最無趣之人」

聯合新聞網 / 綜合報導
最無聊的人、嗜好排行榜出爐。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
最無聊的人、嗜好排行榜出爐。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

英國艾塞克斯大學（University of Essex）最新研究揭曉人們認定世界上最無趣人的身分：是一名喜歡看電視、住小鎮的宗教資料輸入工作者。

這份針對500多人進行的5次實驗，揭示了他們認定的無聊工作、個性和嗜好。其中，人們評為最乏味的工作依序是數據分析、會計、稅收/保險、清潔 、銀行業務。最無聊的嗜好為睡覺、宗教活動、看電視、觀察動物、數學。研究顯示無聊的人會避開人口密集的居住地，通常住在小城鎮。

該研究由心理學系博士凡帝爾堡（Wijnand Van Tilburg）主導，內容顯示，人們會出於先入為主的因素，不喜歡且避免與他們認定的無聊人交流。如果人們不得不與這些無聊者交流，會期望獲得一天35英鎊（約合新台幣1313元）的酬勞作為回報。

凡帝爾堡指出，人們可能不會花時間與那些工作和愛好「無聊」的人交談，而是選擇避開他們。而這些被認為是「無聊的人」就沒有機會證明人們是錯誤的，並很難打破這些負面的刻板印象。最後可能會增加這些被認定無聊者的孤獨感，從而對他們的生活產生真正的負面影響，好比成癮和心理健康問題。

凡帝爾堡認為，人們應該要善待像銀行家或會計師這樣非常有能力、又掌握社會權力的人：「也許我們應該盡量不要讓他們感到沮喪，把他們定型為無聊的人！」

孤獨 職場

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