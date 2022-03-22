快訊

俄烏戰膠著 中共對美自稱「中立」只是煙霧彈？

高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

「紅雀」真實版 普亭手下女間諜成色誘專家 現居美國已轉行

聯合新聞網 / 綜合報導
現年37歲的蘿莎從20歲開始加入俄羅斯特務執勤，現長居美國已改轉公關業。圖擷自太陽報
現年37歲的蘿莎從20歲開始加入俄羅斯特務執勤，現長居美國已改轉公關業。圖擷自太陽報

由珍妮佛‧勞倫斯等人主演的電影《紅雀》（Red Sparrow），在如今對烏克蘭開戰的俄羅斯也有真實版本曝光。一名曾是俄羅斯總統普亭手下的女間諜，被訓練成色誘專家，多年來執行秘密的特工任務，如今的她，住在美國比佛利山莊豪宅，轉行從事公關業。

電影《紅雀》時空背景為蘇聯解體、冷戰結束之際，美、俄之間的諜報競爭並未停歇，電影中俄國對外情報局（SVR）所屬的「國立第四學校」則專門訓練頂尖的特務，他們在訓練一種稱為「紅雀」（Red Sparrow）的色藝雙全女特務，負責去色誘並滲透被SVR鎖定的對象。

英國《太陽報》報導，現年37歲的蘿莎（Aliia Roza），即是真實版的「紅雀」，在18歲時即加入特務軍事學校，接受非常人般的特務訓練，除了各種槍枝的靈活使用，也包括射擊和武術訓練；另外，還必須學習「性愛技巧」、「如何將她的美貌發揮到最大」，以色誘男人，取得對方信任，並從中獲取情報。

蘿莎表示，在兩年的特務訓練後，她於20歲成年時正式「服勤」，而她被交付的目標，通常與毒品或人口販子有關。蘿莎坦言，多數的目標對象都會視有無發生性愛關係，來決定要不要相信妳。

蘿莎曝露最後一次執行任務的對象是一名毒品組織的大哥弗來德米爾(Vladimir)，她在夜店成功讓他愛上她，但最終被弗來德米爾的親信識破，將她帶到叢林虐打，並打算處決她，這場任務也讓她的右眼上從此落下一道疤痕。由於弗來德米爾不忍心對愛人下毒手，他最後選擇殺了親信，讓蘿莎逃走。蘿莎接受了弗來德米爾的建議，從俄羅斯逃至土耳其，再輾轉進入歐洲。但弗來德米爾卻在數月後遭到謀殺慘死。

蘿莎現今已遠離特務生活，居住在美國比佛利山莊豪宅內，改從事公關業。還今身旁還有一名男友。她並聲稱自己的祖父是俄羅斯的二戰英雄，名字甚至被刻在斯大林格勒的紀念碑上。

由珍妮佛‧勞倫斯等人主演的電影《紅雀》（Red Sparrow），在如今對烏克蘭開戰的俄羅斯也有真實版本曝光。擷自variety.com
由珍妮佛‧勞倫斯等人主演的電影《紅雀》（Red Sparrow），在如今對烏克蘭開戰的俄羅斯也有真實版本曝光。擷自variety.com

間諜 俄羅斯 美國 女特工 紅雀

延伸閱讀

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 總教練曝嚴厲處分

阿美族男子心懷女友遺愛 赴芬蘭申請入烏克蘭當傭兵

拜登：普亭考慮在烏克蘭使用化武

俄軍近1萬人陣亡？ 親俄媒體疑洩真實死傷數字

相關新聞

「紅雀」真實版 普亭手下女間諜成色誘專家 現居美國已轉行

由珍妮佛‧勞倫斯等人主演的電影《紅雀》（Red Sparrow），在如今對烏克蘭開戰的俄羅斯也有真實版本曝光。一名曾是俄羅斯總統普亭手下的女間諜，被訓練成色誘專家，多年來執行秘密的特工任務，如今的她，住在美國比佛利山莊豪宅，轉行從事公關業。

日本極道黑吃黑：工藤會「修羅九州」的血腥對抗史

最近一年來日本黑社會最大的新聞，就是工藤會的總裁——野村悟——被判死刑。這位總裁和台灣某位有黑道背景的「總裁」大不相同，是完全還有現役恐怖力量、而且沒有任何喜感的工藤會老大哥。雖然說如果看他事蹟的話「沒有喜感」這點好像還有待討論，不過工藤會和寶路總裁不同的是，野村被判死刑的原因，是貨真價實的四個傷害及死亡事件。

日本「墮落牧師」借傳教士身份行惡 性侵殺人還偷聖經賣錢

日本在1917年曾發生名為「島倉事件」的兇殺案，犯人是一位名為島倉儀平的傳教士。島倉雖然號稱是基督教徒，但本身卻竊盜、性侵與殺人無惡不作，甚至還以宗教作為掩護，誘騙許多被害者上當。

影／真的是不小心？ 男將20公斤槓片砸到另一名健身者頭上

澳洲33歲男性萊恩（Shane William Ryan）1年半前在健身房將20公斤槓片砸到另一名健身者頭上，造成對方嚴重受傷。

聯合國秘書長：全世界正夢遊走向氣候災難

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，世界主要經濟體在需要下猛藥大幅減碳時，反而讓二氧化碳汙...

大S具俊曄翻版 日翁接到初戀女友電話情牽50年再愛...結局鼻酸

女星大S（徐熙媛）與韓團「酷龍」成員具俊曄因一通電話，時隔24年後再度相戀，具俊曄事後也說慶幸當年的電話沒有換才能換得幸福，引網友直呼「讓我再次相信愛情」，不過日本節目《ポツンと一軒家》（台譯《日本秘境有房好吃驚》）造訪居住於深山的老翁白濱佑，意外得知一段比大S、具俊曄更感人的情牽50年故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。