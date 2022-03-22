快訊

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

大學繁星推薦放榜 上午9時開放網路查詢

日本「墮落牧師」借傳教士身份行惡 性侵殺人還偷聖經賣錢

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「島倉事件」兇手島倉儀平藉著傳教士的身份，犯下殺人詐欺等諸多罪行。圖擷取自文春online
日本「島倉事件」兇手島倉儀平藉著傳教士的身份，犯下殺人詐欺等諸多罪行。圖擷取自文春online

日本在1917年曾發生名為「島倉事件」的兇殺案，犯人是一位名為島倉儀平的傳教士。島倉雖然號稱是基督教徒，但本身卻竊盜、性侵與殺人無惡不作，甚至還以宗教作為掩護，誘騙許多被害者上當。

根據日本媒體「文春Online」報導，來自山形縣的島倉，30多歲時就曾經在故鄉與奈良、京都等多地犯下偷竊罪，早有多筆前科。1911年，島倉因為遇上了一位基督教牧師，並對其宣教的內容有所感動，開始進行宗教活動。牧師因認為他有誠心，便介紹他擔任聖經的販售商。

然而自1914年起，出版公司就開始不時出現聖經庫存不翼而飛的狀況，總損失金額達當時的8300日圓（約相當於現今台幣660萬元）。報案之後，警方就認為島倉的形跡詭異，頗有竊盜的嫌疑，因此打算進行審問。島倉事先察覺到東窗事發，早先一步躲了起來，但仍在之後遭到警方逮捕。

警方發現島倉利用盜書的不法所得，過著極為奢華的日子。且在1913年，他曾經性侵一位牧師的妹妹，讓對方染上性病且下落不明，之後該女的遺體則在一處舊宅中找到。此外，他還曾犯下縱火詐取保險金、以傳教士身份四處行騙等等，惡狀可謂是罄竹難書。

由於他殘忍的行為令人髮指，當時媒體紛紛以「基督教的墮落牧師」、「兇惡無殘的傳教士」、「耶穌傳道的兇惡犯人」稱呼他。最後他被判處死刑，不過在行刑之前，就已經在監獄內死亡。據傳他疑似患有腦部疾病，因此也有推測認為，他的惡行是在人格分裂之下產生的。但究竟是什麼才是造就這位殺人犯冷血無情的真正原因，已經無從得知了。

殺人 日本 竊盜

延伸閱讀

沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

已婚女老師和體育男師偷情 挑放學時間「校內激戰數十次」

結婚典禮發現新郎「穿衣不對勁」 新娘得知真相當場嚇暈悔婚

型男醫飛東歐動「骨骼延長手術」 砸百萬從167變身177圓夢

相關新聞

日本「墮落牧師」借傳教士身份行惡 性侵殺人還偷聖經賣錢

日本在1917年曾發生名為「島倉事件」的兇殺案，犯人是一位名為島倉儀平的傳教士。島倉雖然號稱是基督教徒，但本身卻竊盜、性侵與殺人無惡不作，甚至還以宗教作為掩護，誘騙許多被害者上當。

聯合國秘書長：全世界正夢遊走向氣候災難

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，世界主要經濟體在需要下猛藥大幅減碳時，反而讓二氧化碳汙...

大S具俊曄翻版 日翁接到初戀女友電話情牽50年再愛...結局鼻酸

女星大S（徐熙媛）與韓團「酷龍」成員具俊曄因一通電話，時隔24年後再度相戀，具俊曄事後也說慶幸當年的電話沒有換才能換得幸福，引網友直呼「讓我再次相信愛情」，不過日本節目《ポツンと一軒家》（台譯《日本秘境有房好吃驚》）造訪居住於深山的老翁白濱佑，意外得知一段比大S、具俊曄更感人的情牽50年故事。

怕核戰爆發…歐洲富豪建豪華防空洞 美業者也接到單

美國和海外住宅掩體製造商表示，自俄羅斯攻擊烏克蘭以來，客戶詢價及訂單激增；他們相信，激增原因是東歐戰爭及俄羅斯總統普亭2...

南極洲氣溫創紀錄 比正常高攝氏30多度

專家表示，南極洲東部近日測得異常高的氣溫，比正常情況高出攝氏30多度。

斯里蘭卡窮到沒錢買紙 300萬學生升學考無限延期

斯里蘭卡官員表示，因為該國的印刷紙張用盡，可倫坡當局又缺乏美元以資助進口紙張物資，因此取消原定21日舉行的學期測試，全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。