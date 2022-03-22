日本「墮落牧師」借傳教士身份行惡 性侵殺人還偷聖經賣錢

日本在1917年曾發生名為「島倉事件」的兇殺案，犯人是一位名為島倉儀平的傳教士。島倉雖然號稱是基督教徒，但本身卻竊盜、性侵與殺人無惡不作，甚至還以宗教作為掩護，誘騙許多被害者上當。

根據日本媒體「文春Online」報導，來自山形縣的島倉，30多歲時就曾經在故鄉與奈良、京都等多地犯下偷竊罪，早有多筆前科。1911年，島倉因為遇上了一位基督教牧師，並對其宣教的內容有所感動，開始進行宗教活動。牧師因認為他有誠心，便介紹他擔任聖經的販售商。

然而自1914年起，出版公司就開始不時出現聖經庫存不翼而飛的狀況，總損失金額達當時的8300日圓（約相當於現今台幣660萬元）。報案之後，警方就認為島倉的形跡詭異，頗有竊盜的嫌疑，因此打算進行審問。島倉事先察覺到東窗事發，早先一步躲了起來，但仍在之後遭到警方逮捕。

警方發現島倉利用盜書的不法所得，過著極為奢華的日子。且在1913年，他曾經性侵一位牧師的妹妹，讓對方染上性病且下落不明，之後該女的遺體則在一處舊宅中找到。此外，他還曾犯下縱火詐取保險金、以傳教士身份四處行騙等等，惡狀可謂是罄竹難書。

由於他殘忍的行為令人髮指，當時媒體紛紛以「基督教的墮落牧師」、「兇惡無殘的傳教士」、「耶穌傳道的兇惡犯人」稱呼他。最後他被判處死刑，不過在行刑之前，就已經在監獄內死亡。據傳他疑似患有腦部疾病，因此也有推測認為，他的惡行是在人格分裂之下產生的。但究竟是什麼才是造就這位殺人犯冷血無情的真正原因，已經無從得知了。