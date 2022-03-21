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大S具俊曄翻版 日翁接到初戀女友電話情牽50年再愛...結局鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
日本老翁白濱佑在節目上分享與初戀女友再續前緣、情牽50年的感人故事。 圖擷自緯來電視台
日本老翁白濱佑在節目上分享與初戀女友再續前緣、情牽50年的感人故事。 圖擷自緯來電視台

女星大S（徐熙媛）與韓團「酷龍」成員具俊曄因一通電話，時隔24年後再度相戀，具俊曄事後也說慶幸當年的電話沒有換才能換得幸福，引網友直呼「讓我再次相信愛情」，不過日本節目《ポツンと一軒家》（台譯《日本秘境有房好吃驚》）造訪居住於深山的老翁白濱佑，意外得知一段比大S、具俊曄更感人的情牽50年故事。

日本老翁白濱佑在節目《ポツンと一軒家》分享回憶，他在27、28歲時因相親與初戀情人怜子小姐相識，他因前往八丈島工作，兩人短暫別離，兩人交往僅短短1年，工作結束後他返回老家才發現怜子小姐早就到東京工作，並在當地與別人結婚組建家庭，兩人就此情斷。

與怜子小姐分手後，白濱佑始終未婚，直到2011年發生311大地震引發海嘯危機，他竟接到50年未再聯繫的怜子小姐來電，女方關心地問「有海嘯又有地震，不知道你有沒有怎麼樣？」一通關心的電話讓兩人再續前緣，並於2017年結婚，婚後兩人居住在深山中，過著幸福生活。

不過，怜子小姐於2021年5月因確診急性肺炎逝世，享壽78歲，婚姻雖僅短短維持4年，但白濱佑相當珍惜兩人相遇的10年時光。

日本 婚姻 具俊曄

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