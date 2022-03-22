影／真的是不小心？ 男將20公斤槓片砸到另一名健身者頭上

澳洲33歲男性萊恩（Shane William Ryan）1年半前在健身房將20公斤槓片砸到另一名健身者頭上，造成對方嚴重受傷。日前萊恩在最高法院認罪。法官認為他的行為非常危險，判他入獄服刑19個月。

法庭播放的監視器畫面顯示，萊恩拿著一個20公斤的槓片，朝躺在長凳上舉啞鈴的受害者走去，接著朝受害者猛撲過去，將槓片壓在受害者頭上，導致對方當場倒地不起。

萊恩當時似乎傷了腳踝，起身後離去，而受害者則痛苦地坐在地板上，按壓著自己流血的臉和頭。萊恩最終回到受害者身邊查看，並幫他叫了一輛救護車。

受害者的頭骨骨折，眉毛被割傷，面部腫脹，還受到「很深且持續」的心理影響。

法院獲悉，2人擁有良好的關係，萊恩沒有動機無端襲擊對方，法官也沒發現重大的預謀計劃。萊恩堅稱自己是「不小心」傷害對方，但承認自己的行為失當。萊恩目前得在監獄服刑至少10個月，才有資格獲得假釋。