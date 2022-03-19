提倡環保 綠能船「能源觀察者號」環球之旅抵星

中央社 / 新加坡19日專電

新加坡聖淘沙升濤灣（Sentosa Cove）的碼頭平時有許多遊艇停靠，不過最近在眾多遊艇中出現了形狀較為特別的「訪客」，原來是全球首艘以再生能源及氫氣驅動的船隻「能源觀察者號」。

「能源觀察者號」（Energy Observer）2017年於法國聖馬洛（Saint-Malo）下水，不僅是全球首艘以再生能源和氫氣驅動的船隻，也擔任聯合國17項永續發展目標的法國宣傳大使，提倡能源及生態轉型的意識。

這艘能源自給、零碳排放的綠能船日前抵達新加坡，為其環球之旅停靠的第70個站。當地民眾可於19日、20日到升濤灣參觀「能源觀察者號」展覽，了解船隻運作方式及造訪過的地點等，還可從岸邊一窺船隻外觀。

記者實地登船採訪發現，「能源觀察者號」船身布滿一塊塊太陽能板，這是船隻主要能源來源之一，另外還有風力、氫能。船上系統能經由海水電解產生氫作為動力，這樣一來，沒太陽、沒風的時候，氫氣就能接手發電，提供船動力及船上人員生活所需的電力。

這艘實驗船展現如何透過技術合作帶來能源轉型，提升全球各地的去碳化技術發展。

「能源觀察者號」受訪人員維維斯（Louis-NoelVivies）接受中央社記者採訪時指出，至今已航行逾4萬8000海里。船上非常安靜、非常乾淨，有冷氣、也有暖氣，船上共有6個艙房，環境非常舒適。

不僅如此，船上附有洗衣機、洗碗機，還有一個小廚房。船上人員說，電力較充裕時，可以煮義大利麵來吃，當電力沒那麼充足的時候，就吃些沙拉、蔬菜等輕食。

維維斯表示，在科技方面，這艘船很可靠，雖然有時候太陽能板或系統會出現故障，「但這些都不是太大的問題」。航行過程中最大的挑戰在於受到疫情限制，「我們不能去這邊、不能去那邊」，經常需要調整停靠地點。

對於造訪新加坡的主要原因，他說，星國是全球重要的船用燃料補給港口，數以千計的船隻來到這裡加油補給。新加坡航運業、相關基礎建設發達，像是個樞紐，從太平洋到歐洲會經過此地，許多航運業相關各方也都在這裡。

「能源觀察者號」從印尼龍目島出發，歷經17天、航行1577海里後，於3月10日抵達新加坡。停靠期間，船上人員有機會與當地商界、學界及非政府組織代表進行交流。

維維斯表示，「能源觀察者號」預計在新加坡停留一個月，之後可能會去泰國，規劃在東南亞停留3到4個月，接著前往南非，「很可惜我們不能去台灣、日本」，因為這些國家尚未對外國人完全開放。

新加坡

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