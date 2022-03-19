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以為尿道感染…她將玻璃杯塞進尿道4年 醫開刀取出超大結石

香港01 / 記者李納德／報導
突尼西亞一名女病人因膀胱炎及滲漏問題就醫，結果發現是一宗膀胱內異物周圍生結石的罕見病例。示意圖／Ingimage
突尼西亞一名女病人因膀胱炎及滲漏問題就醫，結果發現是一宗膀胱內異物周圍生結石的罕見病例。示意圖／Ingimage

性教育真的很重要！突尼西亞一名女病人因膀胱炎及滲漏問題就醫，結果發現是一宗膀胱內異物周圍生結石的罕見病例。女病人出現膀胱炎問題，隨後因滲漏問題入院，原以為是尿道感染，直到醫生照X光，發現她膀胱有個玻璃杯，更被一個直徑8公分的巨型結石包圍，她才透露自己4年前曾將玻璃杯當性玩具，塞入下體自慰，後來都忘了這回事。醫生發現她是塞了入尿道而非陰道，最後要動手術切開膀胱，病人第二天已能出院。

突尼西亞一名45病女子膀胱內的玻璃杯被結石包圍，病例登上了醫學期刑《ScienceDirect》，她最早因為下泌尿道症候群（LUTS）就醫，經常尿急但沒有出現血尿及失禁問題，過去沒有相關病史。患者稱她多次因膀胱炎求醫，但沒做詳細檢查。

女子後來因滲漏問題入院，醫生為她照X光才發現她膀胱內竟然有個玻璃杯，周圍還長了結石。膀胱結石會在尿液無法完全排出時形成，一般來說結石都很小，醫生平常看到的大約是直徑幾公分，但女病人體內有個8公分大的結石包圍住玻璃杯。

女子一直以為自己是有尿道感染，忘了4年前曾將玻璃杯塞入下體，她向醫生透露當時用玻璃杯滿足性需要，醫生發現女子沒將玻璃杯放入陰道，而是放了入尿道內。有外媒指，女子可能是想透過「尿道擴張」取得快感，部分人會在尿道塞入異物自慰取得快感，視作性遊戲，甚至有情趣用品標明有尿道擴張效果。

最終，女子全身麻醉進行開放性膀胱切開手術，將玻璃杯連結石取出，清除尿道阻隔，玻璃杯被一個拳頭大「巨石」包住，破開時還頗完整。女子術後狀況良好，第二天已可出院。

報告提到膀胱內放置異物，常見動機是滿足性慾或精神異常，但以前者居多，尿道也可以產生快感，部分人會藉此自慰。患者將各種異物插入膀胱後，就算無法取出都羞於求醫，發現潛藏病因和良好的性教育能及早防止這些情況出現，預防勝於治療。

醫生照X光發現，她膀胱內有個玻璃杯，還長了結石包圍。圖／ScienceDirect圖片
醫生照X光發現，她膀胱內有個玻璃杯，還長了結石包圍。圖／ScienceDirect圖片
膀胱結石直徑達8公分，包住玻璃杯。圖／ScienceDirect圖片
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文章授權轉載自《香港01》

突尼西亞 手術

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