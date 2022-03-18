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「大M」麥當勞撤出俄羅斯不要緊 我們改吃「大B 」Vanya叔叔

香港01 / 歐敬洛
俄羅斯政府準備接受接手麥當勞，而且已決定把其從「M記」變成「B記」。圖擷自推特
俄羅斯政府準備接受接手麥當勞，而且已決定把其從「M記」變成「B記」。圖擷自推特

俄羅斯入侵烏克蘭引來西方國家制裁，大量歐美企業紛紛撤退，其中包括了你我都認識的麥當勞。不過令人意外的是，俄羅斯政府準備接受接手麥當勞，而且已決定把其從「M記」變成「B記」。

麥當勞在俄羅斯撤退的消息，震撼全國。在麥當勞要關門前天，到處都出現了大量人龍想着要品嘗最後一次的漢堡美味。網上有流傳着有人買了61個漢堡包塞到雪櫃，更有新聞報道指有人把自己鎖在店外門口，以身阻擋工作人員進內收拾離開，俄羅斯人對麥當勞喜愛可見一斑。

不過對俄羅斯來說，一個好消息是，麥當勞似乎不會「關門」了。俄羅斯杜馬議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）在國會上表示，他得知道麥當勞要關門的消息：「麥當勞要關門，那就讓它關門吧！」

「明天不會再有麥當勞了，但不要緊，我們有Vanya叔叔！」

這個Vanya到底是甚麼，在近日終於揭曉。荷蘭新聞組織Bellingcat的主席格羅澤夫（Christo Grozev）在他的Twitter上貼了一個俄羅斯提議取代麥當勞的「新餐廳」——Vanya叔叔。

標誌採用與麥當勞標誌完全一致的配色，即紅色背景上一個黃色大拱門。唯一的區別是著名的「M」翻了90度，成為一個「B」字，這個B在形狀的文字在俄語相當於「V」。

雖然不知會否被告侵權，但似乎這並非開玩笑。俄羅斯在3月6日通過法例，豁免俄羅斯企業對外國企業侵權行為的賠償，這意味即使麥當勞當真提出控訴，俄羅斯亦大概不會受理。而麥當勞已列入俄羅斯國有化企業的名單之一，報道指俄羅斯政府已準備登錄這商標，把麥當勞延續下去。

延伸閱讀：

不讓麥當勞結業　270kg俄羅斯男吃不到漢堡崩潰　把自己銬在店門

傳俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆雪櫃　網上炒價1個叫價580港元

文章授權轉載自《香港01》

麥當勞 俄羅斯 漢堡 標誌 烏克蘭

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