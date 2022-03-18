頭暈釀禍？炸香蕉攤婆婆頭砸油鍋燙傷慘死 驗屍揭真正死因

天降橫禍，令結婚半世紀的老夫婦突然失去了老伴。馬來西亞檳城發生恐怖意外，當地1名經營炸香蕉攤近40年的74歲婆婆，擺攤時疑因頭暈突然倒下，頭砸到滾油鍋內，臉及身體多處燙傷。丈夫當時正趕去顧攤，不料看到妻子受傷一幕，惟婆婆送院搶救後延至晚上不治。

婆婆的兒子事後受訪時表示，醫生驗屍後發現媽媽真正的死因是突發性心臟病，並非滾油燙傷，相信當時是突然病發昏倒才會頭撞到油鍋內。婆婆的3名兒子稱不會繼續經營該攤販，原本他們還打算新冠疫情後帶媽媽到香港旅遊，現在永遠無法成行，成為遺憾。

事發於本月13日下午3時，74歲小販鍾碧瑄在檳城打槍埔賣炸香蕉近40年，和丈夫育有3名兒子，當時丈夫正要去幫忙顧攤，未料遇到妻子受傷一刻。當地傳媒指，婆婆開工時疑突然頭暈，倒下時頭砸到滾油鍋，臉部及身體多處燙傷，附近的人馬上幫忙，叫救護車送她入院。

現場影片所見，婆婆全身乏力地躺在椅子上待救，目擊者稱她被燙後身體像刺入上千根熱針，痛到無法說話。婆婆送院後醫生曾替她做心肺復蘇，令她一度恢復心跳，惟最終晚上宣告不治。

婆婆的次子陳振平事後受訪，指媽媽有教他和哥哥炸香蕉手藝，兩兄弟也在其他地方分別擺攤，聽到媽媽出事後馬上趕回老家。媽媽經營多年的攤子會先暫時關閉，但他們應該不會重新經營。不過，隨後驗屍報告顯示，原來婆婆並非死於熱油燙傷，而是因心臟病發猝死；次子透露，醫生檢查發現媽媽死於突發性心臟病，其心臟血管嚴重阻塞，突然病發昏倒，才會頭撞向油鍋。

婆婆的兒子指媽媽年紀大身體有小毛病，但整體而言健康尚好，沒料到有心臟問題。他們兄弟最近都不在檳城，但一有空就會回來帶媽媽出門玩，而媽媽平日生活就是擺攤和收攤，只有他們回來才會休息一下去玩。兒子又指媽媽很愛旅遊，原本計劃新冠疫情過後帶她去香港旅遊，可惜已永遠無法成行，又透露父親在母親突然離世後沒顯得情緒激動，兩老結婚半世紀，爸爸突然失去老伴，可能仍在消化悲傷的事實，家人會多加陪伴。

延伸閱讀：

女生清晨煮食吵醒健碩女室友 遭掌摑影片瘋傳 網民：像被猩猩打

24歲淫保安強姦醉酒女同事 影相拍片傳友炫耀 判監15年打藤20下

文章授權轉載自《香港01》