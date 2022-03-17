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伊朗跳火節期間多地發生意外 最少19死2,817傷

香港01 / 撰文/房伊媚
火。示意圖/ingimage
火。示意圖/ingimage

伊朗民眾在3月15日晚至16日凌晨慶祝跳火節，期間多地發生包括煙火爆炸在內的意外，導致最少19人死亡、2,817人受傷。

伊朗國家緊急服務組織發言人哈萊迪（Mojtaba Khaledi）表示，庫姆省（Qom）和東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）的死亡人數最多。傷者中有171人截肢，另有880人眼部受傷，850人燒傷。

跳火節慶祝活動在伊朗新年前最後一個周二的夜晚至周三淩晨舉行，民眾會跳過各種火堆來送舊迎新。他們也會燃放煙火等爆炸品，不時發生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

伊朗 爆炸

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