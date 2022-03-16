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疫情、失業與偏見 日本女性自殺率高

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。日本女性在疫情下常感受抑鬱、孤獨感，更導致該國女性自殺率不減反增。（Photo by Wasfi Akab on Flickr under C.C. License）
示意圖。日本女性在疫情下常感受抑鬱、孤獨感，更導致該國女性自殺率不減反增。（Photo by Wasfi Akab on Flickr under C.C. License）

「健康問題」、「經濟生活問題」成日本國內女性自殺主因，疫情下狀況更加劇，愈來愈多日本女性走向自殺深淵！因為日本女性多從事服務業、餐飲業等受到疫情嚴重衝擊的工作，導致失業率居高不下。此外，日本文化總認為女性為照顧者，而該國女性染疫時，反而會受到社會的指責，形成龐大心理壓力。

女性自殺不減反增

日本警方於15日表示，儘管2021年該國自殺總人數下降，但2021年女性自殺的人數卻不減反升，增加了42人，連續兩年都增加。

日本是已開發國家中自殺率最高的國家之一，該國自殺人口於2003年時達到最高峰，共34427人自殺，促使官員極力推動防治自殺的措施，到了新冠肺炎爆發前的2019年，該國自殺人數已降至約2萬人。但於2020年因為疫情造成的生活壓力，自殺人數又出現增長的狀況，其中女性自殺數更增加約15%。

失業成自殺主因

朝日新聞》報導，女性自殺的兩大主因為「健康問題」與「經濟、生活問題」。其中因為疫情導致勞雇環境變差，厚生勞動省表示：「因為新冠病毒的感染擴大，使得勞工環境產生變化，這是自殺者增加的一項關鍵所在。」而多數日本女性工作者所在服務業，更是受到疫情的嚴重衝擊。

紐約時報》報導，新冠肺炎雖為所有日本民眾帶來困難，但對女性的打擊尤為嚴峻，如東京約有五分之一的女性獨自生活，封城等防疫措施帶來嚴重的孤獨感。京都外語大學社會學教授根本宮美子說，「不能與其他人見面或分享壓力，自然帶來她們壓力與抑鬱感。」

認真對待自殺事件

同時，在日本文化總認為女性「需要照顧他人」，女性一旦染疫而需要接受他人照顧時，反而會受到社會的指責。日本心理健康協會理事西村由紀指出，「女性必須照顧家人的健康，她們必須注意衛生，如果做得不好，可能會被人看不起。」

日本政府去年與民間團體合作，在社群網路服務（SNS）推動諮商系統，以預防自殺憾事再發生。內閣官房長官松野博一曾表示，「政府會提供失業者提供就業機會，並為擔心生活的民眾給予支援。政府應與諮商者密切聯繫，以實現一個無自殺的社會為目標。」

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