坐了46年冤獄 84歲老翁控告警方隱匿消息害他扛殺妻罪

美國84歲男性安德魯斯（Isaiah Andrews）因被控謀殺妻子在獄中服刑46年，去年被認定無罪釋放。上月中他在俄亥俄州北區地方法院，向克利夫蘭市提出聯邦民權訴訟。

該訴訟指控克利夫蘭警方隱匿了1974年9月18日安德魯斯之妻被謀殺的重要證據，未能公開最初遭逮捕的嫌疑犯瓦茨（Willie Watts）的資訊。

當時現場發現的初步證據指向瓦茨涉嫌此案，屍檢斷定的犯案時間也與瓦茨提供的不在場時間不符，但是瓦茨最終仍被釋放，且從未以嫌疑人的身分重新受審。瓦茨於2011年去世。

根據法庭記錄，警方在克利夫蘭市東部的Forest Hills Park游泳池停車場附近發現安德魯斯之妻屍體，屍體被3家不同飯店的床單包起來。

要求此案進行DNA檢測的非營利法律組織俄亥俄州清白專案（The Ohio Innocence Project）律師豪依（Brian Howe）表示：「我非常震驚。在我處理過的案件中，我都想不到其他掩蓋證據更令人震驚的案例。」

豪依指出，審判記錄顯示警方沒有調查過其他任何人。去年10月，他們根據證據要求檢方重審，才改判安德魯斯無罪。