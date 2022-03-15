寶可夢和地球古生物差在哪？日本科學博物館「寶可夢化石展」開展啦

日本的國立科學博物館自去年起，規劃「寶可夢化石博物館」巡迴特展，第三站今天（15日）起來到主場東京。於該館可以對比館藏特暴龍化石，是主要看點之一。

古代生物的神秘感，總是吸引小孩與成人的目光。在超人氣遊戲與動畫寶可夢的世界當中，設定有多種從化石裡的基因復活而來的寶可夢，相當受到粉絲歡迎。日本的國立科學博物館自去年起，規劃「寶可夢化石博物館」巡迴特展，第三站今天（ 15 日）起來到主場東京。於該館可以對比館藏特暴龍化石，是主要看點之一。

國立科學博物館本次採「產官合作」的模式，以地方振興為目的，與寶可夢公司（The Pokémon Company；株式会社ポケモン）推出聯名特展。去年夏天至今已在北海道三笠市立博物館、島根縣立三瓶自然館等地巡迴結束。結合古代寶可夢實物模型、骨骼想像模型、以及真實的恐龍化石共同展出，希望讓來場者透過觀察與比較，快樂學習古生物學。

策展者三笠市立博物館的主任研究員相場大佑，於去年首站開跑前受訪表示，「我從小就最喜歡古生物了。這次是娛樂產業與學術的聯名企劃，但是我一直很擔心世人能不能以『認真的企劃』來看待它。但目前評論幾乎都是正面的」。然而，「我們是第一次挑戰這種大規模的聯合特展，只靠本館的資源根本不可能實現。地方的博物館人和錢都不足，展場的規模和交通路線等等，我想大家都面對一樣的問題」。

因此，國立科學博物館於2019年串聯日本全國各地的博物館，設置「科學系博物館創新中心」，透過全國巡迴展的方式，將高品質的企劃在各地實現。「寶可夢化石博物館」正是該中心的第一場活動。儘管受到新冠疫情影響，開展延後近1年，仍然成功引起話題。

本次在國立科學博物館主場所展開的特展，除了先前展出過的怪顎龍（No.697）等比例骨骼想像模型，及化石翼龍（No.142）、菊石獸（No.138）的等比例模型外，還加入了多刺菊石獸（No.139）、觸手百合（No.345）、古空棘魚（No.369）等比例模型，以及鐮刀盔（No.141）、寶寶暴龍（No.696）、始祖小鳥（No.566）的等比例骨骼想像模型。豐富度更上一層。

東京展期即日起到6月19日，學齡前兒童免費入場。此外，曾發售「發掘恐龍（化石）巧克力」的BANDAI公司，也於今日同步推出「發掘寶可夢（化石）巧克力」。讓喜愛古生物與寶可夢的粉絲可以多一種動手DIY的樂趣。

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