「想隆乳來找我」 政客允諾贊助每人12萬元整形經費

馬爾他政客博尼奇（Nazarene Bonnici）日前在社群平台向想隆乳的女性喊話，表示願意提撥部分議員競選經費，贊助她們每人4000歐元（約合新台幣12萬元）。

博尼奇是在今年3月8日國際婦女節公開了這項提案。他在宣傳影片中指出：「如果民眾相信我是獨立議員，我就會贊助女性進行隆乳手術。」當他說出計畫時，引起身旁民眾一陣訕笑。

外媒報導，博尼奇在各種競選活動中始終是眾人的笑柄，而在最近的1次選舉他再度引發反彈。許多人將他提供的隆乳贊助計畫視為厭女和性別歧視。

網友紛紛批評：「天哪……小胸部是我們這個時代女性最緊迫的問題嗎」、「他也為贊助小GG男人同樣的費用」。