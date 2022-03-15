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醫生跟遊戲玩家吵翻激動PO出手術影片 網友大罵「不道德」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生跟遊戲玩家激辯，竟PO出手術影片 。圖／取自dexerto
醫生跟遊戲玩家激辯，竟PO出手術影片 。圖／取自dexerto

國外一位推特帳號為Shreeveera的遊戲玩家，日前跟網友爭辯哪個電玩遊戲主機比較好時，遭網友質疑他檔案寫著「本業是醫師」是否為真。Shreeveera為了證實他醫生的身分，竟分享自己在手術室與患者一起入鏡的畫面。儘管Shreeveera稱患者同意他分享影片，但許多網友直批他這麼做「不道德」。

Shreeveera自陳只是想表明自己真的是醫生且有Xbox，豈料影片引發強烈反彈。他最終撤除影片還更改了他推特檔案，但網友用Google找到他執業的醫院並留下大量1顆星評價。

Shreeveera稍後上傳了YouTube道歉影片，表示自己的行為「幼稚且愚蠢」，並聲稱他會成為一個更好的人。他還提到參加電玩遊戲主機大戰是他的愛好，而拯救生命是他的職業。

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