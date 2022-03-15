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咖哩飯要這樣吃！白飯包圍咖哩有2大好處 網友們搶著學

香港01 / 撰文： 田中貴
將白飯堆成「高牆」包圍咖哩汁，減少殘留咖哩，而且洗碗更方便。（圖擷自「sh_s_sh_ma」 Twitter ）
將白飯堆成「高牆」包圍咖哩汁，減少殘留咖哩，而且洗碗更方便。（圖擷自「sh_s_sh_ma」 Twitter ）

每個人都有自己的飲食習慣，無分對錯，而近日1張咖哩飯照片就引起網友熱議。1名網友在Twitter貼出圖片，他與朋友吃飯時，朋友將白飯堆成「高牆」，把咖哩汁料包圍着，友人解釋指這樣做可減少殘留咖哩，不但能吃得更乾淨，而且洗碗時也會更方便。

圖片引來近10萬人讚好，不少人稱讚是「妙計」，要學起來；同時有「同路人」指平時都是這樣吃咖哩飯，亦有人上傳照片顯示自己用同類方法來吃咖哩飯。

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文章授權轉載自《香港01》

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