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咖哩飯要這樣吃！白飯包圍咖哩有2大好處 網友們搶著學
每個人都有自己的飲食習慣，無分對錯，而近日1張咖哩飯照片就引起網友熱議。1名網友在Twitter貼出圖片，他與朋友吃飯時，朋友將白飯堆成「高牆」，把咖哩汁料包圍着，友人解釋指這樣做可減少殘留咖哩，不但能吃得更乾淨，而且洗碗時也會更方便。
圖片引來近10萬人讚好，不少人稱讚是「妙計」，要學起來；同時有「同路人」指平時都是這樣吃咖哩飯，亦有人上傳照片顯示自己用同類方法來吃咖哩飯。
なおこの世にはダムカレーなるものも存在します pic.twitter.com/QwaWbFknsu— cilvia (@ytxfft) January 28, 2021
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文章授權轉載自《香港01》
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