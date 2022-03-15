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全球首例半歲娃心臟合併胸腺移植手術成功 醫：未來術後可望不須投藥

聯合新聞網 / 綜合報導
半歲娃心臟合併胸腺移植手術成功。圖／取自dailymail
半歲娃心臟合併胸腺移植手術成功。圖／取自dailymail

美國一名男嬰席納蒙（Easton Sinnamon）出生時心臟和免疫系統缺陷，半歲時接受全球第一個結合「心臟與胸腺」的器官移植手術，術後復原良好。醫師指出手術成功意味未來病情類似的患者，可能不再須要仰賴藥物。

杜克大學醫師術前評估席納蒙的症狀，認為他除了需要一顆新的心臟，還要移植新的胸腺。胸腺是能產生白血球T細胞的胸部腺體，當人體免疫系統檢測到異物時，會發送白血球抵抗。醫師認為，如果同時移植同一捐贈者的心臟和胸腺組織，人體就不會斷定新心臟是異物。

醫生獲准進行從未在人體實行的「胸腺與心臟」移植手術後，在席納蒙6個月大的時候就為他進行心臟移植手術，2週後又移植了胸腺組織。席納蒙現在已是1歲大、頭好壯壯的孩子，他的手術可能改變器官移植的未來。

多數接受器官移植的患者術後須要終身服用免疫抑制劑，以防止免疫系統排斥新器官。但長期服用這些藥物會削弱免疫系統，使患者容易受到傷害。而醫生研判席納蒙的案例，指出他可望在日後停用免疫抑制劑。

杜克大學兒科心臟外科主任杜瑞克（Joseph Turek）說，此一手術可能帶來器官移植新面貌：「如果這種方法被證明是可行的，未來接受器官移植的患者就不需要長期服用對人體負擔大、尤其傷腎的免疫抑製藥物。可能使成千上萬的患者受益。」

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