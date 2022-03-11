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愛上大27歲男粉絲 日本女偶像秀結婚誓言「要白頭偕老」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女偶像「幸巴」被熱情粉絲「小米」感動，即使相差27歲還是嫁給對方。圖擷取自文春Online
日本女偶像「幸巴」被熱情粉絲「小米」感動，即使相差27歲還是嫁給對方。圖擷取自文春Online

粉絲和偶像之間總有一段距離，雖然確實有些粉絲特別迷戀偶像本人，但光是能接近偶像的就已經少之又少。不過最近在日本，就出現了真的有忠實粉絲追到了偶像，還修成正果結為夫妻的新聞。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名為「小米」的男子，多年前成為女偶像「幸巴」的粉絲。每次幸巴舉辦活動，小米一定都會到場支持。久而久之，幸巴也注意到了這位忠實粉絲，甚至當她有時活動沒看到小米時，還會感覺好像缺了些什麼。

幸巴也因為這樣，認知道自己可能對小米產生了感情，於是小米變主動提議兩人交往。然而當時幸巴才17歲，小米卻已經44歲了，不只年齡差距相當大，而且女方還未成年，因此幸巴周邊的親友都不贊同。

然而在小米的熱情追求下，兩人還是正式開始交往。為了讓幸巴的父母安心，小米還簽下了一張「誓約書」，上頭記載著許多規定，例如當兩人要出來約會時，一定要通知幸巴的父母，而且交往過程中也有些界線不得超越。而小米謹守本分的行為，總算漸漸得獲得幸巴父母的認可。

最後，兩個人修成正果，幸巴在20歲時正式嫁給了小米，從粉絲與偶像，變成橫跨27歲的特別夫妻。兩人還會在家中，重現當時在台上表演與粉絲的場景。他們表示，希望未來感情能夠一直持續下去，在彼此互相信賴的情況下，一同白頭偕老。

日本

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