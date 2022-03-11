中世紀預言家稱2022末日來臨 「闇之三日間」將有無數死傷

中世紀法國人諾斯特拉達穆斯，曾經寫下作品「百詩集」。許多後人發現，這部「百詩集」曾經預言到諸多諾斯特拉達穆斯死後的歷史大事，例如法國大革命、原子彈發明等等。最近更有媒體分析，認為現今2022所發生的災難，早已被諾斯特拉達穆斯所看透。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，研究預言的專家「白神じゅりこ」認為，諾斯特拉達穆斯的預言能追溯到西元3797年，因此目前來說，仍處在諾斯特拉達穆斯作品的預言範圍內。例如2016年川普當選、2019年巴黎聖母院火災，都曾被諾斯特拉達穆斯料中。

而諾斯特拉達穆斯也預言在2022年，將會發生名為「闇之三日間」的末日，聲稱這三天將會爆發大規模災害，許多人將無法吃喝而喪生，再也見不到明日的太陽，要大眾及早做好準備。就現實狀況來說，眼下確實有著氣候異常、全球性的疫情、以及俄烏戰爭打響後，第三次世界大戰危機，或是核子戰爭等等的疑慮在。

生於1503年的諾斯特拉達穆斯，年輕時曾在阿維尼翁大學就讀，後來學習醫術，在法國四處行醫，並曾經提出對於黑死病的相關建議。「百詩集」則出版於1555年，是最具代表性的預言作品之一，不過也有專家認為其內容曖昧模糊，給人想像詮釋的空間，才會被引伸作為預言。