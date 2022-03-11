快訊

曹格硬起來喊告！要求爆料者出面：會盡我能力把你找出來

越南102歲嬤被封「奧黛女神」 孫媳婦幫拍照參賽意外爆紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南102歲嬤被封「奧黛女神」 孫媳婦幫拍照參賽意外爆紅

香港 / 李納德
越南一名102歲婆婆穿上奧黛的照片爆紅，攝影師是她孫媳婦。（網上圖片）
越南一名102歲婆婆穿上奧黛的照片爆紅，攝影師是她孫媳婦。（網上圖片）

女神稱號不是年輕貌美專利，越南1名人瑞婆婆就被封為「奧黛女神」。越南102歲婆婆阮氏南（Nguyen Thi Nam）的孫媳婦見到當地辦奧黛攝影比賽，便讓丈夫祖母穿上她最漂亮的奧黛拍照，祖母還開心得自己擺POSE。雖然阮氏南沒有得獎，但她的照片被網民讚爆，說她穿得感覺慈祥又漂亮，主辦方欠她一個獎。

孫媳婦日前受訪透露更多阮氏南的故事，原來她的丈夫8年前以98歲高齡離世，大受打擊後她仍熱心照顧子孫。孫媳婦說丈夫看到祖母的照片大為感動，祖母雖然愛漂亮衣服，但舊照只能穿上黑色裙子，很少機會穿國服奧黛，「在她子孫眼中，她仍是最棒的女人」。

奧黛（越南長襖）是越南傳統民族服飾，被視為國服，網民常見到越南美女穿上奧黛的美照，但近日當地一名102歲的婆婆阮氏南，憑一身紅色奧黛及慈悲面孔在網上爆紅，被稱作「奧黛女神」，大嘆美不應該被年齡限制。

當地傳媒報道，阮氏南生於1920年，現時和孫子一家同住。他的28歲孫媳婦Dinh Phuong Anh見到當地舉辦奧黛攝影比賽，便挑了她最漂亮的奧黛讓丈夫祖母穿上拍照，沒想到照片大受歡迎，雖然未有得獎，但吸引許多網民點讚。網民大讚婆婆「好漂亮！祝你身體健康」、「她的樣子有親切感」，又質疑她竟然未得獎，「妳穿奧黛好漂亮，主辦方應該給一等獎」。

家人為她慶祝百歲大壽的照片。（網上圖片）
家人為她慶祝百歲大壽的照片。（網上圖片）

孫媳婦說特意選顏色搶眼的款式襯托祖姑膚色，「她很喜歡，不停誇漂亮，然後擺POSE讓我拍照」。她拍完後馬上發給丈夫及親友看，丈夫非常高興，雖然祖母很愛漂亮衣服，但過去很少機會穿奧黛，看舊照片她常穿着黑色的連身裙和長裙。

阮氏南和丈夫有兩個兒子，可惜丈夫8年前、以98歲高齡過世，兒子之後也過世，當時祖母大受打擊，花了很長時間才恢復過來，她至今仍常常想起丈夫。兩老很恩愛，生活上互相扶持，是村內有名的恩愛夫婦。孫媳婦說祖父原本是軍人，長時間離開家鄉，戰後才回家生活，因為戰事影響只生了兩個兒子，花盡心思用心教育，後來他們隨父親腳步當上軍人，公公退伍後做了醫生。

阮氏南年事已高記性變差，但她至今仍記得每個兒孫名字和樣子，年過百歲還為孫子們唱歌和朗誦詩詞。孫媳婦說和丈夫結婚4年，因為丈夫從小由祖父母照養長大，故婚後他們想盡孝道照顧，她非常欣賞祖母一生都努力照顧兒孫，雖然現在一頭白髮、皮膚皺皺的，「但在她子孫眼中，她仍然是最棒的女人」。

越南一名102歲婆婆穿上奧黛的照片爆紅，操刀的是她的孫媳婦。（網上圖片）
越南一名102歲婆婆穿上奧黛的照片爆紅，操刀的是她的孫媳婦。（網上圖片）

延伸閱讀：

遭閨密搶男友　肥妹怒減32公斤變女神　遭雙重背叛竟說對不起？

越南2省「尋找最多女兒家庭」比賽　冠軍姊妹多過成隊MIRROR

文章授權轉載自《香港01》

越南 攝影比賽

相關新聞

美國著作權局拒絕AI畫作申請登記著作權

由英國的Ryan Abbott教授所領導的人工智慧發明人團隊，在2018年開始，就宣稱由人工智慧DABUS自己完成的二項發明，在全世界申請專利。

越南102歲嬤被封「奧黛女神」 孫媳婦幫拍照參賽意外爆紅

女神稱號不是年輕貌美專利，越南1名人瑞婆婆就被封為「奧黛女神」。越南102歲婆婆阮氏南（Nguyen Thi Nam）的孫媳婦見到當地辦奧黛攝影比賽，便讓丈夫祖母穿上她最漂亮的奧黛拍照，祖母還開心得自己擺POSE。雖然阮氏南沒有得獎，但她的照片被網民讚爆，說她穿得感覺慈祥又漂亮，主辦方欠她一個獎。

311地震11週年 福島環境創造中心交流館說核災

311東日本大地震將屆滿11週年，當年地震引發海嘯、發生核電廠輻射外洩事件，11年來負面謠言不斷；「福島環境創造中心交流...

中風？普亭走路「剩左半邊在動」 專家曝恐怖真相：殺手本能

俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」引起揣測，是不是普亭中風了？

印尼梅拉比火山爆發 數百人逃離家園

印尼當局表示，梅拉比火山今天噴出熱火山雲，將天空染成火紅，熔岩從山坡流下，迫使250多人逃離家園

夢想當技師！汽車女黑手脫下工作服 火辣性感照吸萬人目光

許多人對於「黑手」的印象大多是男性為主，且雙手和身上總是黑黑髒髒的沾滿油污，但如果有女性從事相關行業，一定會讓人眼睛為之一亮。菲律賓就有一名年輕的女性汽車維修員，外表不僅亮麗，身材也非常姣好，工作之餘還是名業餘模特兒，讓人見識到她不同方面的才能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。