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中風？普亭走路「剩左半邊在動」 專家曝恐怖真相：殺手本能
俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」引起揣測，是不是普亭中風了？
外界猜測普亭右臂不自然的僵直狀態恐怕是中風或帕金森氏症跡象；然而，過去外媒《NBC News》就曾報導揭露，根據荷蘭研究人員2015年發布於《英國醫學期刊》的分析結論，普亭長年接受前蘇聯國家安全委員會（KGB）的「殺手訓練」，因此右臂僵直的不自然狀態應是他的「本能反應」。
根據《維基百科》記載，1975年，普亭加入KGB、接受培訓，直至1990年初辭去相關職務，期間長達約15年。普亭沉迷柔道，勤練俄羅斯傳統防身術「桑搏」（са́мбо），具備黑帶六段成績，硬漢形象深植人心。
奈梅亨大學（Radboud University）神經學教授布盧姆（Bastiaan Bloem）與其團隊早於2015年注意普亭的不自然步伐，透過長期觀察YouTube上與普亭相關的影片，他們認為「普亭過去在KGB進行特務訓練時，被指示將武器放在靠近胸部右側，只靠另一側，通常是左側前進，此舉可在迎敵時更快拔出槍枝」。
研究團隊表示，這種新的步法型態被命名為「槍手步法」，此行為應是在KGB受訓期間或受其他形式武器訓練時引發。
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