快訊

德國羽賽／完美勝率破功 戴資穎陷苦戰止步第二輪

態度大逆轉 UNIQLO宣布暫關俄羅斯業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中風？普亭走路「剩左半邊在動」 專家曝恐怖真相：殺手本能

聯合新聞網 / 綜合報導
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。 路透
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。 路透

俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」引起揣測，是不是普亭中風了？

外界猜測普亭右臂不自然的僵直狀態恐怕是中風或帕金森氏症跡象；然而，過去外媒《NBC News》就曾報導揭露，根據荷蘭研究人員2015年發布於《英國醫學期刊》的分析結論，普亭長年接受前蘇聯國家安全委員會（KGB）的「殺手訓練」，因此右臂僵直的不自然狀態應是他的「本能反應」。

根據《維基百科》記載，1975年，普亭加入KGB、接受培訓，直至1990年初辭去相關職務，期間長達約15年。普亭沉迷柔道，勤練俄羅斯傳統防身術「桑搏」（са́мбо），具備黑帶六段成績，硬漢形象深植人心。

奈梅亨大學（Radboud University）神經學教授布盧姆（Bastiaan Bloem）與其團隊早於2015年注意普亭的不自然步伐，透過長期觀察YouTube上與普亭相關的影片，他們認為「普亭過去在KGB進行特務訓練時，被指示將武器放在靠近胸部右側，只靠另一側，通常是左側前進，此舉可在迎敵時更快拔出槍枝」。

研究團隊表示，這種新的步法型態被命名為「槍手步法」，此行為應是在KGB受訓期間或受其他形式武器訓練時引發。

俄羅斯 普亭 帕金森氏症 中風 蘇聯

相關新聞

中風？普亭走路「剩左半邊在動」 專家曝恐怖真相：殺手本能

俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」引起揣測，是不是普亭中風了？

311地震11週年 福島環境創造中心交流館說核災

311東日本大地震將屆滿11週年，當年地震引發海嘯、發生核電廠輻射外洩事件，11年來負面謠言不斷；「福島環境創造中心交流...

印尼梅拉比火山爆發 數百人逃離家園

印尼當局表示，梅拉比火山今天噴出熱火山雲，將天空染成火紅，熔岩從山坡流下，迫使250多人逃離家園

夢想當技師！汽車女黑手脫下工作服 火辣性感照吸萬人目光

許多人對於「黑手」的印象大多是男性為主，且雙手和身上總是黑黑髒髒的沾滿油污，但如果有女性從事相關行業，一定會讓人眼睛為之一亮。菲律賓就有一名年輕的女性汽車維修員，外表不僅亮麗，身材也非常姣好，工作之餘還是名業餘模特兒，讓人見識到她不同方面的才能。

日本2021年兒虐案創新高 加害人親生父親最多

日本警察廳今天公布數據，指出2021年一年間，警察單位揭露的虐待兒童案件達2174件、受虐兒2219人，都創下新高紀錄；...

男半年身高暴增33公分、鞋碼大4號 「變身」背後心碎真相曝光

英國60歲男性史密斯（Andrew Smith）在半年間長高33公分，鞋碼大了4號，後確診罹患腦癌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。