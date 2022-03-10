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24歲逆子擬賣祖屋被阻 弒父放火燒屍...母識破謊言報警求處死兒子

香港01 / 撰文/李納德
父親拒賣祖屋竟被逆子掐死，再遭燒屍。示意圖/ingimage
父親拒賣祖屋竟被逆子掐死，再遭燒屍。示意圖/ingimage

父親拒賣祖屋竟被逆子掐死，再遭燒屍！印度北方邦發生恐怖弒父案，當地24歲男子要求父親賣祖屋分錢不果，竟然狠心將父親勒死，再用毛毯包起燒屍。原本在娘家的母親接到逆子聯絡，稱父親不適要求她趕回去，母親踢爆謊言揭穿逆子弒父，大義滅親報警。母親向當地傳媒透露，4年前幼子自殺身亡後，一家人相處不睦，長子早前已賣掉家裏100平方米土地，但仍感受冷落，要求賣掉祖屋分錢，她直言兒子要為弒父之罪負責，應判以死刑。

事件發生於北方邦馬圖拉市（Mathura）名為Narhauli的村莊，55歲受害人拉爾（ Amrit Lal）是名泥瓦匠，與妻子阿莎德維（Asha Devi）育有3女2子，其中幼子於4年前自殺身亡，而2名女兒已婚。案發前10至12天，阿莎德維帶女兒回娘家，留下拉爾及24歲長子維內（Vineet）在家。

當地傳媒指，維內一直強迫父親賣掉祖屋分錢，但拉爾堅決拒絕，父子經常為此起摩擦；案發2天前曾起激烈爭執，至上周五（4日）拉爾被兒子勒死。警方接報趕到現場，發現維內正放火燒屍，將火撲滅後尋回遺體，維內隨即被拘留調查，遺體則送往驗屍。

阿莎德維受訪透露，報警的人正是她，直斥長子一直持續向丈夫施壓要求賣祖屋，而自幼子4年前自殺後，家人常常爭執不斷，維內在早前已賣家裏約100平方米的土地，又經常因房產爭辯，他覺得自己被父親冷落，要求賣掉祖屋分錢。

維內勒死父親後，謊稱父親身體不適叫媽媽馬上回家。阿莎德維回去後意識到是兒子狠下毒手，大義滅親報案。阿莎德維認為兒子要為弒父罪行負責，要求當局判兒子死刑。

警方表示，到場才發現維內用毛毯包着父親遺體放在床上放火焚燒，將對他控以謀殺罪及銷毀犯罪證據罪。警方又指維內是個酒鬼，經常醉酒和家人吵架，不排除他是酒後失控犯案，他經審訊後已經認罪。

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文章授權轉載自《香港01》

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