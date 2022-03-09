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負債千萬也決不裁員！旅遊業社長不忍員工失業 賣雞蛋糕自救

香港01 / 記者白兔糖／報導
圖為正在製做雞蛋糕的社長坂本篤紀。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖
圖為正在製做雞蛋糕的社長坂本篤紀。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖

許多人熱愛到日本旅遊，不過在疫情下已經有兩年多時間不能出國，旅行社和導遊等等旅遊業者都受到影響。其中，旅遊巴士司機和公司所受到的打擊很大，少了旅行團的預約他們難以維持生計。在日本大阪，一間旅遊巴士公司的良心老闆為了撐起員工生計，親自投入賣雞蛋糕挽救公司，而受到關注。

位於大阪的記程車公司，在疫情下旅遊巴士無人預約受到沉重打擊。社長坂本篤紀賣掉數臺旅遊巴士，用以支付員工的薪金。不過這樣下去也不是辦法，於是社長決心開展新業務，挑戰賣雞蛋糕補貼員工生計。

日本大阪電視台最近訪問該社長坂本篤紀，了解雞蛋糕店的起源。社長表示在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售用以支付員工薪金，剩下的幾臺旅遊巴士也會為了保養而空車出動。他表示最近的預約完全空白，上一次的預約已經是2021年10月了。除此以外，記程車業務也降低了4成，令公司在疫情下負債高達2億日圓（約新台幣4920萬元）。坂本社長透露他們其實在疫情下將公司規模擴大了一倍。原因是有不少公司在疫情下倒閉或放棄經營，社長就將這些公司接收。他不忍心看到員工失業無助，便一一收留，令公司員工人數增至700人。不但公司的員工數量翻倍，負債也翻倍。於是社長為了撐起公司開拓了旅行團以外的業務，包括送貨和拖車服務。

不過在一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長卻冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設雞蛋糕專賣店。社長會親自到店舖裡製作並售賣鷄蛋糕，平常也會由員工輪班充當店員，幫補貼生計。這些雞蛋糕20個售賣440日圓（約新台幣108元），現在在社區內也賺到了一定的口碑，銷售額已經可以與一台記程車相等。公司旗下的記程車司機被訪問時也表示，看到為公司和員工拼命努力的社長，便覺得可以安心跟隨他。

坂本社長說到，現在為了保住公司和員工，最主要的工作就是「找到工作」，畢竟旅遊業不見得會在短時間內復活。即使現在雞蛋糕專門店的銷售額遠遠不足以撐起公司，社長表示希望未來可以加開分店，盡力保住飯碗。

社長表示在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也會為了保養而空車出動。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖
社長表示在疫情下他已將3臺旅遊巴士出售，用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴士也會為了保養而空車出動。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖
一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設賣雞蛋糕的專賣店。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖
一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設賣雞蛋糕的專賣店。圖／取自MBS NEWS YouTube影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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