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男半年身高暴增33公分、鞋碼大4號 「變身」背後心碎真相曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
男半年身高暴增33公分、鞋碼大4號。圖／取自newsshopper
男半年身高暴增33公分、鞋碼大4號。圖／取自newsshopper

英國60歲男性史密斯（Andrew Smith）在半年間長高33公分，鞋碼大了4號，後確診罹患腦癌。

史密斯2014年腦下垂體長了垂體瘤（pituitary tumours，又稱垂腺瘤），不僅身高從195公分增加到228公分，鞋碼尺寸變15，體重增加，外型像巨人，性情也出現劇烈變化，他的女兒莎拉（Sarah）透露史密斯會在幾秒鐘內瞬間爆發壞脾氣，變成「完全不同的人」。

史密斯是退休的餐廳經理，膝下有10個孫子女及3個曾孫，他在切除腫瘤後陷入短暫昏迷，術後無法再工作且容易疲倦。

腦癌是高致死率的癌症，但英國每年只有1%癌症研究資金投注在該疾病上。史密斯的疾病激勵女兒參加腦腫瘤研究慈善機構辦的活動，希望世人更認識這個疾病，並為機構籌措研究資金。

癌症 腫瘤 英國

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