孩子晚上很難睡怎麼辦？ 網紅分享「神奇句子」讓孩子平靜

美國一名經常分享育兒生活的網紅休絲（Melissa Lea Hughes），上月在個人社群平台上提到「神奇句子」能讓很難睡著的孩子平靜下來。

休絲要網友在孩子上床睡覺遇到困難時，試著對他們說：「我想告訴你5件今天我很愛你的事。」並輕聲說出這5件事。休絲向家長保證，孩子聽到家長這麼說，會側耳傾聽並安靜下來。

許多網友感謝休絲的育兒小撇步，並躍躍欲試。其中一位網友實驗後表示：「我過去2個晚上都這麼做。效果很好。謝謝！」

但也有網友提到，這招不適用於她的小孩：「我的孩子直接拒絕我，說不想聽。」