比鐵達尼號大5倍！全球最大郵輪首次出航 旅客驚嘆：完全不像在海上

比鐵達尼號大5倍、全球最大的郵輪「海洋奇蹟號（Wonder of the Seas）」本月4日首次啟航。

由皇家加勒比國際郵輪公司營運的海洋奇觀號重達236,857,000公斤，內有19個游泳池、20間餐廳、11間酒吧、溜冰場、賭場，甚至還有種植2萬株植物和樹木的中央公園。上週從美國佛羅里達州出發，展開為期7天的第一次正式出航，前往加勒比海。

海洋奇觀號長362公尺，可容納6988名乘客和2300名船員。一位女性乘客表示：「很難相信你身在船上。這是座水上城市，有你想要的一切。完全沒有理由下船。」另一名乘客開玩笑說：「我們需要更大的海洋。」

這艘巨輪有18層甲板，其中16層供乘客使用。最高航行速度為每小時40公里，每個推進器有7500馬力。

海洋奇觀號在法國聖納澤爾的Chantiers de l'Atlantique造船廠歷時3年打造，耗資超過10億英鎊（約合新台幣372億元）。原定去年在中國出航，但由於疫情大流行計畫延宕至今。

1名消息人士表示：「船上餐廳已更名，中文標誌已更改為英文。海洋奇觀號今年夏天將在加勒比地區航行，接著前往歐洲航行。」

乘客可以在酒吧品嚐機器人調製的雞尾酒，還能坐在1個移動平台，上下移動在第5層跟第8層甲板欣賞美景。

船上也有多采多姿的娛樂活動，例如由百老匯演員表演的經典音樂劇《芝加哥》、高空跳水表演，以及室內溜冰秀。尋求刺激的乘客可以到浪高達3.66公尺的衝浪池、10層甲板高的溜索和2個攀岩牆找樂子。還有一個迷你高爾夫球場、遊戲區、兒童遊樂園、戶外電影院、豪華SPA中心和健身房。VIP客人可以私人套房放鬆身心，有管家隨叫隨到。

皇家加勒比國際郵輪公司聲稱預訂量已恢復到疫情前的水平。執行長里柏提（Jason Liberty）表示：「我們期待今年繼續前進。我們的營運船隊全力以赴，住房率也達到過往平均值。預計2022年的表現將很亮眼。」