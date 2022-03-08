快訊

大S「超保密」昨晚才告知家人閃婚 S媽氣炸、子女反應曝光

510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

比鐵達尼號大5倍！全球最大郵輪首次出航 旅客驚嘆：完全不像在海上

聯合新聞網 / 綜合報導
全世界最大郵輪首次出航。圖／取自Sun
全世界最大郵輪首次出航。圖／取自Sun

比鐵達尼號大5倍、全球最大的郵輪「海洋奇蹟號（Wonder of the Seas）」本月4日首次啟航

由皇家加勒比國際郵輪公司營運的海洋奇觀號重達236,857,000公斤，內有19個游泳池、20間餐廳、11間酒吧、溜冰場、賭場，甚至還有種植2萬株植物和樹木的中央公園。上週從美國佛羅里達州出發，展開為期7天的第一次正式出航，前往加勒比海。

海洋奇觀號長362公尺，可容納6988名乘客和2300名船員。一位女性乘客表示：「很難相信你身在船上。這是座水上城市，有你想要的一切。完全沒有理由下船。」另一名乘客開玩笑說：「我們需要更大的海洋。」

這艘巨輪有18層甲板，其中16層供乘客使用。最高航行速度為每小時40公里，每個推進器有7500馬力。

海洋奇觀號在法國聖納澤爾的Chantiers de l'Atlantique造船廠歷時3年打造，耗資超過10億英鎊（約合新台幣372億元）。原定去年在中國出航，但由於疫情大流行計畫延宕至今。

1名消息人士表示：「船上餐廳已更名，中文標誌已更改為英文。海洋奇觀號今年夏天將在加勒比地區航行，接著前往歐洲航行。」

乘客可以在酒吧品嚐機器人調製的雞尾酒，還能坐在1個移動平台，上下移動在第5層跟第8層甲板欣賞美景。

船上也有多采多姿的娛樂活動，例如由百老匯演員表演的經典音樂劇《芝加哥》、高空跳水表演，以及室內溜冰秀。尋求刺激的乘客可以到浪高達3.66公尺的衝浪池、10層甲板高的溜索和2個攀岩牆找樂子。還有一個迷你高爾夫球場、遊戲區、兒童遊樂園、戶外電影院、豪華SPA中心和健身房。VIP客人可以私人套房放鬆身心，有管家隨叫隨到。

皇家加勒比國際郵輪公司聲稱預訂量已恢復到疫情前的水平。執行長里柏提（Jason Liberty）表示：「我們期待今年繼續前進。我們的營運船隊全力以赴，住房率也達到過往平均值。預計2022年的表現將很亮眼。」

延伸閱讀

她15歲產女後被迫跟女兒、男友分離 50多年後舊情人結為連理

25歲男為「色誘」朋友母親撲咬對方乳頭 挨揍被捕

俄將台灣列為不友好國家 允許民眾用盧布償還敵國債務

「超重」就減班、降薪！ 阿聯酋航空前空姐曝：體重警察監督制超嚴格

相關新聞

生育率太低要怎樣減低育兒負擔？日本政府推廣「育兒科技」

日本很早就進入少子化，不論政策想如何扭轉，效果都相當微小，根本原因之一就是年輕夫妻雙薪家庭要養小孩，實在分不出一個人辭職顧孩子，過去是犧牲媽媽當家庭主婦，如今不只兩性平權的想法漸普及

比鐵達尼號大5倍！全球最大郵輪首次出航 旅客驚嘆：完全不像在海上

比鐵達尼號大5倍、全球最大的郵輪「海洋奇蹟號（Wonder of the Seas）」本月4日首次啟航。

「他床上功夫太爛」 Tinder大騙徒首批受害人現身說法

Netflix《Tinder大騙徒》影片敘述31歲以色列猶太裔哈尤特（Shimon Yehuda Hayut）假冒億萬富翁，向眾多女子騙取高達740萬英鎊（約合新台幣2億7千萬元）的真實故事。首批受害者之一、36歲英國媽媽赫爾絲（Samantha Hales）日前公開這段經歷，直言哈尤特「床上功夫很差」，她還不得不傳授他一些技巧。

IQ69的運毒死刑？新加坡「死刑即正義」

在新加坡，運毒的最高刑法是死刑，但如果運毒者是智能不足者呢？2009年，一名21歲的馬來西亞印度裔男子納根（Nagaenthran K Dharmalingam）在入境新加坡時，被發現身上藏有42.72克的海洛因，最終被判死刑。根據診斷，納根不僅被認定智商為IQ 69（低於常人85至115的平均智商），同時也患有注意力不足過動症（ADHD）——這些診斷狀況意味著這會影響、左右納根當下的判斷，即他或許不清楚自己「正在運毒」，也不一定了解運毒將會為他招致什麼「嚴重後果」。

電子雞「每8年夯一次」？日專家揭玩具流行潛規則

童年回憶是人生重要的一部分。兒時看的《魔法少女小櫻》、《美少女戰士》、《蒙面超人》等卡通片，即使到了成年時也會勾起不少回憶。近年有不少懷舊復刻玩具周邊被推出，吸引成年粉絲購買。日本TBS電視台節目《がっちりマンデー！！》最近訪問玩具製造商BANDAI，談論到產品的流行周期。當中包括90年代大熱的Tamagotchi，原來它每8年就會流行一次！到底有甚麽原因呢？

印度人口已超越中國成全球第一？ 聯合國：料2027年成真

近兩日，網上流傳印度人口達到14.1565億人，比中國多出300萬人口，成為世界第一大人口大國。惟經核查，印度受新冠疫情影響，仍未公布2021年的人口普查數據，網傳所謂「印度人口超過中國」的說法，實際上是援引一印度醫療網站的估算，而該估算與其他機構的估算並不一致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。