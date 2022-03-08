「他床上功夫太爛」 Tinder大騙徒首批受害人現身說法

在新加坡，運毒的最高刑法是死刑，但如果運毒者是智能不足者呢？2009年，一名21歲的馬來西亞印度裔男子納根（Nagaenthran K Dharmalingam）在入境新加坡時，被發現身上藏有42.72克的海洛因，最終被判死刑。根據診斷，納根不僅被認定智商為IQ 69（低於常人85至115的平均智商），同時也患有注意力不足過動症（ADHD）——這些診斷狀況意味著這會影響、左右納根當下的判斷，即他或許不清楚自己「正在運毒」，也不一定了解運毒將會為他招致什麼「嚴重後果」。

2022-03-08 09:25