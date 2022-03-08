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「他床上功夫太爛」 Tinder大騙徒首批受害人現身說法

聯合新聞網 / 綜合報導
Tinder大騙徒首批受害人。圖／取自dailymail
Tinder大騙徒首批受害人。圖／取自dailymail

Netflix《Tinder大騙徒》影片敘述31歲以色列猶太裔哈尤特（Shimon Yehuda Hayut）假冒億萬富翁，向眾多女子騙取高達740萬英鎊（約合新台幣2億7千萬元）的真實故事。首批受害者之一、36歲英國媽媽赫爾絲（Samantha Hales）日前公開這段經歷，直言哈尤特「床上功夫很差」，她還不得不傳授他一些技巧。

赫爾絲提到，「哈尤特想必在過去10年提高他的遊戲水準，才能騙到這些女孩的錢。」

赫爾絲2012年認識哈尤特，對方告訴她自己是一名以色列情報特務局間諜和飛行員。當赫爾絲質疑哈尤特的故事時，他辯稱自己正在逃亡，接著態度丕變，甚至語帶威脅的說赫爾絲「一文不值」。

赫爾絲表示，哈尤特雖然很有魅力，性愛表現卻很低劣，完全不知道自己在做什麼，還讓赫爾絲聯想到某部喜劇片裡男女演員發生性關係時，男演員「只是躺在床上戳女方」。

赫爾絲指出，哈尤特不僅性能力差、個性陰暗且擁有「很假的身份」，完全沒辦法騙走她的錢。

以色列 性愛 騙徒 間諜 富翁

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