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電子雞「每8年夯一次」？日專家揭玩具流行潛規則

聯合新聞網 / 撰文： 白兔糖
(《がっちりマンデー！！》截圖)
(《がっちりマンデー！！》截圖)

童年回憶是人生重要的一部分。兒時看的《魔法少女小櫻》、《美少女戰士》、《蒙面超人》等卡通片，即使到了成年時也會勾起不少回憶。近年有不少懷舊復刻玩具周邊被推出，吸引成年粉絲購買。日本TBS電視台節目《がっちりマンデー！！》最近訪問玩具製造商BANDAI，談論到產品的流行周期。當中包括90年代大熱的Tamagotchi（即電子寵物、電子雞），原來它每8年就會流行一次！到底有甚麽原因呢？

相信BANDAI的名號大家都非常熟悉，有不少卡通、動漫的周邊都是由他們製作。日前節目《がっちりマンデー！！》的特輯中就問到他們的賺錢大法。經營顧問坂口孝則先生透露要產品大賣，原來要先看穿流行周期……

經營顧問坂口孝則先生表示Tamagotchi每8年就會流行一次，把握這一點是令產品成功的關鍵。25年前Tamagotchi推出時大受歡迎，成爲電子寵物界的新星，當時更在一年内售出2000萬個。不過熱潮並沒有維持，1999年起Tamagotchi的銷量大幅下降，令公司庫存暴增，甚至一度陷入財政危機。誰知8年後的2004年推出新Tamagotchi時卻突然再次流行，賣出500萬個。在這次熱潮過後，Bandai繼續觀察Tamagotchi的銷量。2012年的新版本再次大熱時，就認定Tamagotchi的流行周期是8年。至於流行周期爲甚麽是8年，Bandai估計是因爲每8年用家就會「更朝換代」，因此Tamagotchi對他們來説會是新奇產品。

不同玩具的流行周期也會不等。例如自製擦膠的玩具和Tamagotchi一樣周期是8年。而襟章製作機的流行周期是14年。Bandai表示他們會依照流行周期推算玩具流行的年份，並在預計發售年份前2至3年開始進行市場調查。依照流行周期，Tamagotchi應該會在2021年再次大熱。Bandai亦早有預謀，積極開發新產品。而最終推出的產品正是智慧型手錶Tamagotchi。市場調查中得出，這代的小孩對智慧型手錶有憧憬，於是Bandai造出這款產品迎合。還第一次搭載觸碰式螢幕。最後Tamagotchi的銷量也成功達到10年内新高。

除此以外，Bandai亦有另一個賺錢秘笈。他們曾在2000年推出《蒙面超人》的變身腰帶，再在18年後的2018年推出成人用的變身腰帶。這個策略看準當年觀眾成年，推算他們已經成爲上班族，會願意花錢購買一份童年回憶。事實也證明這個策略非常成功，節目組的54歲攝影師相隔50年後看到自己兒時年代的《蒙面超人》腰帶時，亦難掩興奮。更表示自己可能會買。

小編兒時曾經擁有Tamagotchi，數年前到日本的時候亦抵不住誘惑買了最新一代。還記得當時對彩色畫面感到非常驚奇，現在竟然還進化至touch-mon。大家又見過甚麽勾起童年回憶的產品呢？不妨留言分享一下！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

日本 寵物 卡通 上班族

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