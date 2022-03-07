印度人口已超越中國成全球第一？ 聯合國：料2027年成真

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香港01 / 林芷瑩
印度一景。圖／ingimage
印度一景。圖／ingimage

近兩日，網上流傳印度人口達到14.1565億人，比中國多出300萬人口，成為世界第一大人口大國。惟經核查，印度受新冠疫情影響，仍未公布2021年的人口普查數據，網傳所謂「印度人口超過中國」的說法，實際上是援引一印度醫療網站的估算，而該估算與其他機構的估算並不一致。

印度醫療資訊網站Medindia內「印度人口時鐘」（Indian Population Clock）的頁面顯示，截至2022年3月6日下午6時，印度人口為14.15億人。該網頁的開發者 Vaishali Gokulakrishnan稱，動態的印度人口時鐘是一個預測印度人口的實時時鐘，根據該國的出生率（每千人19.3）和死亡率（每千人7.3）每秒不斷地更新。

文章的參考頁面顯示，「印度人口時鐘」的數據來自countrymeters.info的統計。然而，兩個頁面的數據顯示並不一致，Medindia頁面顯示的印度人口數偏多，countrymeters.info頁面則偏少。另幾家不同的數據網站比較結果均顯示，印度人口仍未超越中國。

事實上，印度未有發布2021年人口普查通告的官方數據。《印度快報》報導，印度內政部國務部長拉伊（Nityanand Rai）稱，由於新冠疫情爆發，人口普查和相關的實地普查活動被推遲直到獲得進一步通知的指令。

此外，印度傳媒並無報道「印度人口達14.1565億」的消息。根據世界銀行的統計數據，2020年，印度人口達13.8億人。

雖然「印度人口超過中國」是謠傳，但世界經濟論壇曾發表文章，預測前述情況最早會在2026年發生。

第七次全國人口普查主要數據顯示，全國人口共141178萬人，與2010年第六次人口普查相比，增加了7206萬人。今年1月，國家統計局公布，2021年末全國人口為141260萬人，比2020年末增加48萬人；全年出生人口1062萬人，比2020年減少140萬人。

2020年11月4日，世界經濟論壇在官網發表《印度人口和中國人口在1800年後發生了什麼變化》（This is how the populations of India and China have changed since 1800），文章預測過去三百多年來，中國的人口一直比印度多，但這種情況最早可能會在2026年發生轉變。

另聯合國的報告顯示，從現在到2050年，印度的人口預計將增加近2.73億，預測到2027年將超過中國成為世界上人口最多的國家。報告稱，到本世紀末，印度仍將是人口最多的國家。

印度醫療資訊網站Medindia內「印度人口時鐘」（Indian Population Clock）的頁面顯示，截至2022年3月6日下午6時，印度人口為14.15億人。（有據）
印度醫療資訊網站Medindia內「印度人口時鐘」（Indian Population Clock）的頁面顯示，截至2022年3月6日下午6時，印度人口為14.15億人。（有據）

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文章授權轉載自《香港01》

印度 人口普查 疫情

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