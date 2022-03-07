名字愈特別愈好 研究：個人主義趨勢

「我孩子的名字是Sidrat-ul-Muntaha，意味著無人能夠通過的端點！」研究顯示，父母為孩子取特別名字的趨勢愈來愈盛行，反應了社會從集體主義朝向個人主義漸變的趨勢，希望特殊的名字有助於讓孩子脫穎而出，而非困在一堆「菜市場名」當中。學者則指出，此狀況可能肇因於國家衰退，父母失去集體歸屬感而導致。

傳統取名方式正沒落

《BBC》報導，替孩子取名字是每對父母的大事，且與文化發展息息相關。namerology.com 網站的創辦人瓦妲伯格表示，過去幾個世紀以來，文化傳統一直是推動命名的主力，尤其與宗教信仰與祖宗家譜的關係特別大，例如聖經中的名字是父母取名的參考；而在伊斯蘭教信仰地區，「穆罕默德」這個名字就很盛行。

但瓦妲伯格指出，隨著地區發展速度不同，並非所有文化傳統都得以延續。她說，工業革命造成更多人口流動，使得年輕父母不再受限於大家庭與傳統習俗的影響，名字逐漸成為表達自我個性的方式。名字諮詢公司Nameberry執行長蒙德就表示，「最近很多父母想給兒子取性別中性的名字，來表明女權主義的價值觀。」

以獨特性生存

戰後嬰兒潮是第一批想要變「酷」的父母，而他們也希望孩子也很「酷」。而隨著網路興起，千禧一代對獨特性的渴望，比起父母一輩更是有過之而無不及，並在各類的社交平台上試著為自己取上獨一無二的稱呼。

《SAGE》論文表示，「嬰兒名字的索引已成為證實個人主義的有效指標」。他說，在美國、加拿大等個人主義相對盛行的國家，嬰兒名字重複的機率較低。中國研究也發現，特殊名字的興起滿足了日益增長的特殊需求，也意味著中國傳統文化習俗的重要性在降低。

日本京都大學社會與文化心理學教授內田由紀子則以日本為例說，獨特名字的興起歸咎於人們對於集體社會的失望，包括經濟衰退、人口高齡化與「尼特族」（Neet）興起等狀況有關。她說，這導致人們開始覺得，「必須要靠自己的獨特性來生存，而不是依賴傳統上的群體歸屬感。」

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