93歲夫懷疑89歲妻與鄰居有染 木棍將妻打死超後悔：不是故意的

結婚逾70年，原本美滿的婚姻卻因一時衝動破滅了！越南日前發生一宗悲劇，當地1名93歲男子，發現妻子偷偷給錢予鄰居老翁，遂懷疑他們有染，一氣下用木棍將妻子活活打死。由於兇手年事已高又身體欠佳，警方准許他保釋回家，家人則希望警方能撤控。

有鄰居透露，這對老夫婦很年輕就結婚，膝下無兒但非常恩愛，事件令鎮上的人都很難過，親友上們拜訪時，殺妻的老翁總是喃喃自語說「我不是故意的」，景況令人心酸。調查部門指老翁案發現身體轉差、精神不穩，會對他進行精神評估。

3月3日，越南順化警方表示，順化市的Huong Tra鎮發生罕見謀殺案，93歲老翁阿勝（Tham Thang）疑將89歲妻子打死。事發於2月21日，阿勝發現妻子將家中的錢拿給鄰居老翁，夫妻發生激烈爭執。阿勝情緒失控作出暴力舉動。消息指他認為妻子和鄰居有染，竟拿起木棍不停毆打妻子，卻不慎將她活生生打死，事後被警方拘捕。

事發至今該鎮居民仍感吃驚。有鄰居透露，這對老夫妻很年輕已經結婚，70多年的婚姻雖然一直沒有孩子，但和睦相處非常恩受。他們年輕時是種地過活，年老時賣地維持生活。兩夫婦住在鎮內一棟小房子，甚至案發前幾天，疑犯還出門買早餐給老婆吃，沒想到會在人生尾聲發生悲劇。事件令鎮上的人很難過，連日來親友和鄰居都有上門探望疑犯。

雖涉及謀殺罪，但疑犯年事已高且身體欠佳，家人已為他保釋，並想申請駁回起訴，警方現准許他保釋回家，全案仍然在查。親友現時輪流上門拜訪照顧，稱疑犯總是喃喃自語，不停重複說「我不是故意的，我不是故意的」，覺得他已歷盡精神折磨，在場的人都很難受。調查部門正對他進行精神評估，妻子死後他的身體亦開始轉差，心理狀況出現異常，整天躲在家裏。

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文章授權轉載自《香港01》