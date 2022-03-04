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星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

聯合新聞網 / 綜合報導
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

近年受新冠肺炎影響，出國變得困難重重。新加坡一對夫妻好不容易盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻一下飛機就身體不適，旅程第七天就在德國離世。

據馬來西亞《東方日報》報導，夫妻倆都在銀行工作，受疫情影響已許久沒有出國。待疫情趨緩之際，報名遊歐洲的旅行團，結果一抵達荷蘭阿姆斯特丹，妻子就出現頭痛、喉嚨痛的症狀，新冠肺炎篩檢呈陰性，以為是太久沒搭飛機導致，就繼續行程。

後來抵達德國後，到兩間醫院就診，都視察不出原因。2月18日妻子住進法蘭克福醫院，隔日凌晨陷入昏迷，2月19日過世。男子表示，妻子旅遊期間在德國及荷蘭至少就醫6次，卻查不出病因。

原想先回新加坡，卻在起飛前，被告知需待隔天機場醫師確認後才能登機，因此錯失回國機會。男子指控「那是壓倒駱駝的最後一根稻草，如果我們能及時趕回來治療，結果可能不一樣。」其妻子的遺體需待10天後才能運回新加坡，並需1到2個月才能等到驗屍報告。

新冠肺炎 新加坡 疫情 旅行團

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