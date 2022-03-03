每年4億噸塑膠垃圾 全球推減塑公約

2024年國際將有首個管制塑膠汙染的條約誕生！聯合國各會員2日終於同意就減塑問題開始協商，預計2024年可制定《全球塑膠汙染公約》，管制各國塑膠產業發展與海洋排放。過去針對人類排放物有《蒙特婁公約》與《巴黎氣候協議》等條約，但塑膠因牽涉廣泛而一直很難制定標準，但因海洋嚴重塑膠危機已讓人不得不面對塑膠汙染。

需正視塑膠汙染

根據《英國廣播公司》2日報導，包括除聯合國會員國以外、共超過200個國家的代表同意就塑膠汙染問題進行協商。由於塑膠汙染對海洋的生態與食物鏈已造成嚴重汙染，因此有必要對塑膠排放與生產進行更多管制，如1989年《蒙特婁公約》針對氟氯氮化物排放進行管制一樣，管控塑膠汙染。

環保人士認為，已經有《巴黎氣候協議》規範人類因應氣候變遷的作為，但塑膠汙染應單獨制定條約才會達到實質減塑的成效。樸茨茅斯大學教授佛雷契表示，塑膠汙染的擴散超越國界，全世界都要共同面對共業，他呼籲聯合國環境署加速協調各國處理塑膠議題。

主導減塑公約倡議的盧安達環境部長馬加瓦瑪麗亞則表示，對於減塑公約的協商比想像中樂觀；世界自然基金會也發表聲明說，這是全世界自《蒙特婁公約》以來最雄心壯志的計劃，從塑膠的生產、使用與丟棄都將會有明確規範，還有廢棄物處理相關的商業行為都可望納入公約。

海中5兆噸塑膠垃圾

不過減塑公約與其他環境公約面臨類似的問題，就是富國如何協助窮國處理自己與飄到窮國的塑膠垃圾。目前世界上有超過5兆噸的塑膠垃圾在海洋流竄，每年人類會產生4億噸塑膠垃圾，其中40%都只使用一次；每年則有800萬噸塑膠垃圾流入海洋，但不是所有垃圾都能資源回收。

海洋中的生物也容易受到塑膠汙染，汙染物在食物鏈累積、沉澱後也會被人類吸收；還有研究顯示，連外來種都會隨著海洋塑膠汙染跨境遷徙，讓原不屬於當地的物種出現，使原有生態出現生存危機，可見塑膠汙染的影響力。

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