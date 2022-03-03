東京俄羅斯商店慘遭反俄人士破壞 烏克蘭籍店長出面喊冤
俄羅斯入侵烏克蘭以來，全世界都在關注這場戰事演變，許多國家也都表態反對俄羅斯的軍事行為，甚至引爆仇俄情緒。最近在日本，就有俄羅斯商店疑似遭到民眾破壞，然而媒體實際探查，卻發現該商店的店主，其實就是烏克蘭人。
根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，東京銀座的一家名為「赤の広場」的商店，店內販售許多俄羅斯食品為主，如巧克力、皮羅什基和肉製品等等。然而，最近店家看板遭到不明人士解體。由於時機敏感，讓人難免認為是因為最近烏俄戰爭，引起反俄民眾的破壞。
報導指出，這家俄羅斯食品行的店長，其實正是烏克蘭人。店長出身自頓涅茨克，和日本人結婚後在日生活，開設這家商店販售俄羅斯食品。過去在東北大地震時，也曾經捐助巧克力給受災戶。
該店家的其他店員，則包含烏克蘭人、烏茲別克人和日本人等等。店主強調，他希望兩國能夠儘早和平，讓祖國的人民回到以往的歡笑生活。如今被當成仇恨攻擊的對象，讓他十分痛心，認為自己只是開店做生意，不希望沾染任何的政治色彩。
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