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印度男直腸驚見拳頭大玻璃杯 稱喝茶時誤吞...醫生這樣解釋

香港01 / 撰文／李納德
印度男稱自己飲茶時誤將玻璃杯吞入體內。圖/網上截圖(左)、TV9 Today新聞截圖(右)
印度男稱自己飲茶時誤將玻璃杯吞入體內。圖/網上截圖(左)、TV9 Today新聞截圖(右)

喝茶居然可以喝到將杯子吞下，杯子還可以穿過消化系統直達直腸？印度發生1宗離奇「吞杯事故」，當地55歲男子早前因便秘及腹痛問題求醫，醫生檢查發現他的腸胃有嚴重問題，源於竟有1隻拳頭大的玻璃杯在體內，男子解釋自己喝茶時不慎把杯子吞下。

醫生原打算用內窺鏡從直腸拉出杯子，但因玻璃杯太大又可能會碎，最終要開刀取出。究竟男子如何吞杯引起院方及許多人關注，醫生坦言吞杯「不是個令人信服的解釋，人的食道對這杯來說太窄了」，而唯一可到達那位置的途徑，只能從肛門塞入去，建議大家別深入挖掘下去，應保障病人私隱。

事發於印度比哈爾邦，當地1名55歲男子早前因為急性便秘和腹痛問題到馬迪普爾區的醫院求診，醫生發現他直腸竟有隻玻璃杯，令醫院的醫生大感好奇，推測到底是杯子是如何進入體內。

主診外科醫生Mahmudul Hasan指，病人來自鄰近的吠舍離區，做超聲波及照X光後發現他的腸道有嚴重問題，源於他體內有隻杯。從X光片所見，杯子可能比拳頭還要大。病人透露自己是在喝茶時不慎將玻璃杯吞下，醫生表示：「這不是個令人信服的解釋，人的食道對這杯來說太窄了。」

他們最初想通過內窺鏡將玻璃杯從直腸拉出，因為體積及玻璃材質問題沒有成功，最後不得不切開其腹部，再切開腸壁取出玻璃杯。病人現時情況穩定，但要完全恢復還需要一段時間，結腸已經縫合，形成1個瘺口用來排便。病人術後已恢復知覺，但他及家人均拒接受當地傳媒訪問。

杯子如何不傷食道、胃部，穿過小腸而到達直腸，內情令許多人有疑問。醫生指，據他們對人體解剖學的了解，這玻璃杯只有1個途徑到達那個位置，「就是通過肛門塞入體內」，但亦勸大家別再挖掘下去，可能都是一些病人不願分享的細節，作為醫生他們有責任保障病人私隱。

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文章授權轉載自《香港01》

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