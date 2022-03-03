139萬元入手、有超長溜滑梯 7口之家將百年老教堂改建為住宅

美國俄亥俄州一個七口之家，日前將有120年歷史的教堂改建為住宅。許多舊有的教堂設備搖身一變，發展出另類用途，好比長椅變成了餐廳和自學室的座椅；洗禮設備領洗池現在則是廚房水槽。

38歲屋主馬特（Matt Gray）說光是想到領洗池的改造計畫，就會讓人「起雞皮疙瘩」。他和39歲妻子克里斯汀（Kristen）2020年底以5萬美元（約合新台幣139萬元）買下這間教堂。

這家人有年齡介於8到15歲的2個男孩和3個女孩，他們耗時5個月改造教堂。但他們與教堂的緣分始於好幾年前。

他們2016年想搬到離孩子學校更近的地方，便開始物色新房。期間他們耳聞教堂似乎要搬到其他地方，克里斯汀突發奇想決定買教堂。他們跟教堂討論了好幾個星期，教堂卻以「時機不對」回絕他們的提案。

這對夫妻只好先搬進他們在拍賣會上買的另一間房，但以教堂為家的想法仍縈繞在他們腦海中。克里斯汀表示：「我們每天都想著它。」

教堂2020年聯繫了夫妻倆，表示新教堂開始施工，舊教堂準備出售。

馬特認為教堂很欣賞他們改建成住宅的想法，不會硬生生拆掉教堂。夫妻倆購入教堂後，立即啟動裝修工程，升級水電設施，還安裝了新的金屬屋頂並將外部漆成黑色。他們讓孩子們設計自己的臥室、工藝室、遊戲室、視聽室和閱讀區等空間，甚至還裝了一個超長的溜滑梯。

7口之家安裝了超長溜滑梯。圖／取自 nypost

克里斯汀提到：「我們以前房子的廚房都無法一次容納我們7個人，現在我們可以一起在廚房做飯，我們非常喜歡。」現在他們共有4間臥室、3間完整衛浴和3間廁所。與此同時，父母還擁有1間包含淋浴間和浴缸的大主臥室、健身房和辦公空間。他們保留了部分教堂舊有物件，如木製十字架。

馬特指出，雖然教堂現在是他們的家，仍希望社區居民能拿來當研讀聖經和食物銀行的空間。