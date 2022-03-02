加入戰團！加拿大宣佈投資半導體行業

集微網消息，據外媒報導，加拿大將向其半導體行業投資總計2.4億加元（約新台幣52.93億元），以支持該國處理器晶片的製造和研究。加拿大的半導體行業包括100多家從事微晶片研發的本土和跨國公司。其製造基地包括化合物半導體、微機電系統(MEMS)和先進封裝等領域的30多個應用研究實驗室和5個商業設施。

根據加拿大創新、科學與經濟發展部（Ministry of Innovation, Science and Economic Development）的一份聲明，政府致力於與加拿大研究人員和企業合作，以加強加拿大在該行業的地位。

加拿大政府宣佈了Semiconductor Challenge Callout，這是一項通過戰略創新基金提供的1.5億加元（約新台幣33.08億元）基金，旨在進行有針對性的投資，以增強加拿大在半導體開發和供應方面的國內優勢。另有9000萬加元（約新台幣19.84億元）用於資助加拿大國家研究委員會（National Research Council of Canada）的加拿大光子製造中心（Canadian Photonics Fabrication Centre, CPFC）。

加拿大在光子學方面處於世界領先地位。

對CPFC的投資將帶來設備的關鍵升級，提高該中心的能力，以解決其客戶將尖端技術推曏市場的日益復雜的問題。

在過去的二十年裡，CPFC是加拿大光子學領域的一項重要資產，它是北美唯一一家公開運營並曏所有人開放使用的化合物半導體代工廠。它在為研究和私營部門提供有影響力的光子器件製造服務方面有著令人印象深刻的記錄，幫助在電信、環境傳感、汽車、國防和航空航天等行業發展了許多加拿大中小型企業。（校對/Ukyan）