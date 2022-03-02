研究顯示多做家事能降低年長女性心臟病風險 網酸：這是某位人夫寫的吧！

加州大學聖地亞哥分校上月22日在《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）發表一項研究顯示，年長女性能因洗碗和做飯等家務獲得健康益處。

該研究檢視5416名年齡介於63至97歲間女性的活動，發現當中從事家務、烹飪和園藝等日常活動的女性罹患心臟病風險較低。研究者指出，淋浴等自我保健活動也有助提升老年人的心血管健康。

此研究引起網友熱議，紛紛表示：「這研究是某位人夫寫的吧」、「我剛給老婆看這篇研究。我今晚睡沙發」、「讓我想起了幾年前有篇報告提到口交降低了罹癌風險，研究角度總是很特別...」、「髒兮兮的房子確實讓每個人都感到壓力」。

64歲女性網友則說：「我在壓力大時確實會打掃和整理家裡，我也喜歡洗碗，用溫水洗手很放鬆、思緒可以隨處飄盪。」

也有網友點出，這篇研究其實是想強調活動對年長女性的益處：「研究指涉的是比較廣泛定義的日常活動，不是只聚焦在家務這類事情上。」