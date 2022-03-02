教堂時鐘壞了12年以為要花百萬維修 他們只花100元起死回生

英國格林斯比大教堂（Grimsby Minster）的時鐘過去12年來始終停在12點2分不轉動。教會工作人員日前估計得耗資5萬英鎊（約合新台幣187萬元）修復，並計畫發起募款籌措這筆龐大經費，然而2名敲鐘人卻只花了3英鎊（約合新台幣112元）就修好教堂鐘。

47歲乳酪製造商海伍德（Rick Haywood）和15歲學生佛林（Jay Foley）平時擔任敲教堂鐘工作。他們發現停止不走的時鐘機關，裝在敲鐘器的盒子裡。他們在保養教堂鐘時，決定檢查時鐘運作狀況。

海伍德提到他們細看時鐘內部機關時，看到好幾隻死鴿子弄髒軸承（Bearing，俗稱培林），有些軸承很乾，便決定上一些油及價錢只有3英鎊潤滑防鏽石油製劑WD-40，設法讓時鐘重新轉動。

海伍德笑說：「我們為教堂省了至少4萬英鎊（約合新台幣150萬元），所以我希望教堂能請我們吃一頓大餐。」

佛林補充表示：「我認為時鐘主要是因為太老舊才停止轉動，內部所有齒輪和機關都沒有對齊。我們拿出死鴿子，為時鐘上油且清理乾淨後，時鐘就慢慢地滴答作響。」

兩人以他們手機上的時間，為鐘塔上4個鐘面設置時間。

68歲的教區執事丹尼爾（Chris Daniel）說：「這太棒了。之前教堂時鐘不運作時，遇到很多麻煩。」