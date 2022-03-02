快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教堂時鐘壞了12年以為要花百萬維修 他們只花100元起死回生

聯合新聞網 / 綜合報導
2名素人只花了3英鎊就讓鐘起死回生。圖／取自thesun
2名素人只花了3英鎊就讓鐘起死回生。圖／取自thesun

英國格林斯比大教堂（Grimsby Minster）的時鐘過去12年來始終停在12點2分不轉動。教會工作人員日前估計得耗資5萬英鎊（約合新台幣187萬元）修復，並計畫發起募款籌措這筆龐大經費，然而2名敲鐘人卻只花了3英鎊（約合新台幣112元）就修好教堂鐘。

47歲乳酪製造商海伍德（Rick Haywood）和15歲學生佛林（Jay Foley）平時擔任敲教堂鐘工作。他們發現停止不走的時鐘機關，裝在敲鐘器的盒子裡。他們在保養教堂鐘時，決定檢查時鐘運作狀況。

海伍德提到他們細看時鐘內部機關時，看到好幾隻死鴿子弄髒軸承（Bearing，俗稱培林），有些軸承很乾，便決定上一些油及價錢只有3英鎊潤滑防鏽石油製劑WD-40，設法讓時鐘重新轉動。

海伍德笑說：「我們為教堂省了至少4萬英鎊（約合新台幣150萬元），所以我希望教堂能請我們吃一頓大餐。」

佛林補充表示：「我認為時鐘主要是因為太老舊才停止轉動，內部所有齒輪和機關都沒有對齊。我們拿出死鴿子，為時鐘上油且清理乾淨後，時鐘就慢慢地滴答作響。」

兩人以他們手機上的時間，為鐘塔上4個鐘面設置時間。

68歲的教區執事丹尼爾（Chris Daniel）說：「這太棒了。之前教堂時鐘不運作時，遇到很多麻煩。」

教堂 募款 英國

延伸閱讀

兒弄丟心愛泰迪熊 數月後熊照片奇蹟現身她的臉書動態上

女訂婚戒掉進英格蘭最大湖泊 潛水員只花了20多分鐘物歸原主

出櫃神父領軍德國天主教百位成員 發起「LGBTQ」反歧視運動

25年來數千場洗禮都無效 神父因「一字之差」引咎辭職

相關新聞

核廢料何去何從？芬蘭建地下人工「蟻穴」

許多國家都要廢核，但芬蘭準備與核能共存，今年新核電站上線後，核電將占芬蘭全電力四成以上，芬蘭還在遊說歐盟將核電視為可持續，原因是有辦法處理核廢料，方式是埋在地下。

孩子老愛挖苦諷刺別急著罵 研究：智慧創意可能高人一等

家中的青少年孩子總愛頂嘴酸人？先別生氣，因為科學家表示，這可能是你的孩子智慧與創造力高人一等的象徵。研究發現，諷刺需要大腦越過許多障礙才能得出正確的解釋，比平鋪直敘表達更花腦力。雖然諷刺常被認為幼稚，但實際上卻是成熟的證據，因為兒童發育中的大腦需要多年才能完全理解和掌握這項「技能」。

研究顯示多做家事能降低年長女性心臟病風險 網酸：這是某位人夫寫的吧！

加州大學聖地亞哥分校上月22日在《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association）發表一項研究顯示，年長女性能因洗碗和做飯等家務獲得健康益處。

教堂時鐘壞了12年以為要花百萬維修 他們只花100元起死回生

英國格林斯比大教堂（Grimsby Minster）的時鐘過去12年來始終停在12點2分不轉動。教會工作人員日前估計得耗資5萬英鎊（約合新台幣187萬元）修復，並計畫發起募款籌措這筆龐大經費，然而2名敲鐘人卻只花了3英鎊（約合新台幣112元）就修好教堂鐘。

壽司郎公開「CP值最高壽司」TOP 3 第一名意想不到

日本迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直大受歡迎，至今依然可以看到店外人頭湧湧。大家又有沒有研究過吃哪一款壽司是最划算的呢？《ANN NEWS》...

全球宜居城市公布！香港大跌至第77名 新加坡蟬聯冠軍

香港有「東方之珠」的美稱，然而，根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。