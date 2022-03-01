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壽司郎公開「CP值最高壽司」TOP 3 第一名意想不到
日本迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直大受歡迎，至今依然可以看到店外人頭湧湧。大家又有沒有研究過吃哪一款壽司是最划算的呢？《ANN NEWS》日前到訪日本壽司郎的南砂分店，調查壽司的成本價，並列出性價比最高的3款壽司。如果大家想「食」回票價，就一起來看看吧！
壽司郎在香港開業以來一直人氣高漲。他們大部分壽司用12元或17元就可以吃到，這價格正是人氣原因之一。但相信大家看到均一價的時候都會選擇吃一些成本價較高的壽司，感覺更加划算。《ANN NEWS》這次的調查滿足了大家的願望，分別列出兩個價位性價比最高的3款壽司。
110円壽司（約26.9元新台幣）CP值排行榜 TOP 3
【第3位】鮮蝦天婦羅壽司 ( 成本價50%左右，大約55円)
【第2位】鰤魚腩壽司 (成本價60%左右，大約66円)
【第1位】吞拿魚（鮪魚）壽司 (成本價50%左右，大約66円)
165円壽司（約40.3元新台幣）CP值排行榜 TOP 3
【第3位】涮涮鰤魚腩壽司 (成本價40%左右，大約66円)
【第2位】特選中吞拿魚（鮪魚）腩壽司 (成本價50%左右，大約83円)
【第1位】鯛魚壽司 (成本價50%左右，大約83円)
壽司郎亦指出玉米沙拉軍艦、納豆軍艦和小黃瓜卷都是CP值較低的商品。看了以上的排行榜，相信大家下次到壽司郎時就可以「食」回票價！
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文章授權轉載自《香港01》
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