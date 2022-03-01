糧食危機威脅生計 原生品種成救星

名不見經傳的原生作物可望緩解糧食危機！目前世界僅依靠15種農作物就獲得了全球90%的能量攝取。但隨著氣候危機加劇，這些糧食的生產備受打擊。科學家們指出，其中一項的解決方案是「發掘農作物的原生物種」，如非洲有超過2千種原生穀物與水果，且多具備較強的抗災能力。

糧食滅絕危機

《BBC》報導，小米是非洲與亞洲主要的農作物，為這些地區大多數人的主要營養來源，但氣候變遷與土壤肥沃度下降，導致產量也嚴重下滑。同時，如咖啡、巧克力等經濟作物的興起，也嚴重威脅糧食作物的耕地。

《聯合國報告》指出，有約1百萬種動植物面臨滅絕的威脅。同時，人類投入大量資源栽培高產量、高營養的農作物品種，包括玉米、酪梨與番茄等作物，也導致許多競爭力不足的野生品種接近滅絕，。而專家指出，野生品種消失，意味著遺傳多樣性降低，讓現有作物在未來對氣候變遷、病蟲災害的抵抗力降低。

原生作物成救星

然而，糧食危機的曙光可能隱含在非洲尚未被開發的原生植物上，非洲有超過2千種原生穀物與水果，與國際主要的栽種品種相比，在對抗氣候變遷的表現相對優良。研究發現，其中在烏干達旱地生長的小米平均單位面積產量已是印度的1.8倍；部分非洲原生的珍珠粟則有較強耐高溫、乾旱的能力。

同時，科學家試圖用相同的辦法拯救經濟作物，如目前有超過1千種的葡萄品種，但常使用釀製葡萄酒的卻僅有15種，如果強化使用其他種類的葡萄，就能防止葡萄酒產量下降，預計能節省3千億英鎊的成本；在美國，加州大學也致力於開發能適應乾旱、土地鹽化的酪梨品種，讓加州的農民能夠繼續營業。

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