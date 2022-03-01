糧食危機威脅生計 原生品種成救星

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
名不見經傳的原生作物可望緩解糧食危機。路透社
名不見經傳的原生作物可望緩解糧食危機。路透社

名不見經傳的原生作物可望緩解糧食危機！目前世界僅依靠15種農作物就獲得了全球90%的能量攝取。但隨著氣候危機加劇，這些糧食的生產備受打擊。科學家們指出，其中一項的解決方案是「發掘農作物的原生物種」，如非洲有超過2千種原生穀物與水果，且多具備較強的抗災能力。

糧食滅絕危機

BBC》報導，小米是非洲與亞洲主要的農作物，為這些地區大多數人的主要營養來源，但氣候變遷與土壤肥沃度下降，導致產量也嚴重下滑。同時，如咖啡、巧克力等經濟作物的興起，也嚴重威脅糧食作物的耕地。

聯合國報告》指出，有約1百萬種動植物面臨滅絕的威脅。同時，人類投入大量資源栽培高產量、高營養的農作物品種，包括玉米、酪梨與番茄等作物，也導致許多競爭力不足的野生品種接近滅絕，。而專家指出，野生品種消失，意味著遺傳多樣性降低，讓現有作物在未來對氣候變遷、病蟲災害的抵抗力降低。

原生作物成救星

然而，糧食危機的曙光可能隱含在非洲尚未被開發的原生植物上，非洲有超過2千種原生穀物與水果，與國際主要的栽種品種相比，在對抗氣候變遷的表現相對優良。研究發現，其中在烏干達旱地生長的小米平均單位面積產量已是印度的1.8倍；部分非洲原生的珍珠粟則有較強耐高溫、乾旱的能力。

同時，科學家試圖用相同的辦法拯救經濟作物，如目前有超過1千種的葡萄品種，但常使用釀製葡萄酒的卻僅有15種，如果強化使用其他種類的葡萄，就能防止葡萄酒產量下降，預計能節省3千億英鎊的成本；在美國，加州大學也致力於開發能適應乾旱、土地鹽化的酪梨品種，讓加州的農民能夠繼續營業。

【更多精采內容，詳見

非洲 氣候變遷

延伸閱讀

亞洲買家 擴大採購沙國石油

哪些糧食便宜又耐放？鄉民點名4物...最後這項超重要卻未必有人想到

三立前主持人李天怡進口犀牛涉背信 50萬交保

放到過期失效？5500萬劑疫苗恐被銷毀 人民疫苗聯盟控歐盟囤貨

相關新聞

壽司郎公開「CP值最高壽司」TOP 3 第一名意想不到

日本迴轉壽司店壽司郎自2019年進軍香港後一直大受歡迎，至今依然可以看到店外人頭湧湧。大家又有沒有研究過吃哪一款壽司是最划算的呢？《ANN NEWS》...

全球宜居城市公布！香港大跌至第77名 新加坡蟬聯冠軍

香港有「東方之珠」的美稱，然而，根據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名顯示...

糧食危機威脅生計 原生品種成救星

名不見經傳的原生作物可望緩解糧食危機！目前世界僅依靠15種農作物就獲得了全球90%的能量攝取。但隨著氣候危機加劇，這些糧食的生產備受打擊。科學家們指出，其中一項的解決方案是「發掘農作物的原生物種」...

「千年一遇」雨彈南移 澳洲雪梨恐降豪雨引發暴洪

澳洲當局今天表示，襲擊東岸的強烈天氣系統正緩慢向南移至人口第一大州新南威爾斯州，雪梨居民未來兩天必須為大雨可能引發暴洪做...

集中營裡出叛徒：猶太大屠殺的故事為何嚴禁喜劇？

「我們該不該教導學生一個『更美好』的納粹大屠殺？」見證納粹暴行的經典著作《安妮日記》，在今年年初因為一份「誰背叛了安妮一家」的調查結果出爐，指稱該洩密者可能也是一名猶太人，其調查方法與爭議也再次引發世人關注。

愛爾蘭母語嘉年華 悄悄話等台灣動畫短片壓軸

台灣參與愛爾蘭2022年母語嘉年華，在26日壓軸的「母語影片嘉年華」放映「悄悄話」、「這個比較甜」等台灣動畫短片，搭配英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。