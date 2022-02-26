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真囂張！梅克爾超市購物被偷手提包 身邊有保鏢但阻止不了

香港01 / 歐敬洛
前德國總理梅克爾卸任後保持低調，退休生活難以為外界窺探。（路透）
前德國總理梅克爾卸任後保持低調，退休生活難以為外界窺探。（路透）

德國前總理梅克爾（Angela Merkel），在柏林外出購物時，遭到小偷偷去手提包。默克爾已前往警署報案，暫時未知損失。

事發當地時間2月24日上午11時40分左右，德國《圖片報》（Bild）報道，當時梅克爾在柏林一間雜貨店購物，她把手提包掛在購物車上，不慎遭小偷偷去。

當時梅克爾身邊還有一名保鏢，但該保鏢無法阻止盜竊發生。

梅克爾在2021年12月卸任總理，從政界退休。她因會親自前往雜貨店購物的關係，購物的商品偶爾會成為媒體的關注。例如在2020年封城期間，梅克爾被拍攝到前往雜貨店購買幾瓶酒回家備貨。

延伸閱讀：

默克爾婉拒古特雷斯邀請　無意出任聯合國要職

國際開版｜默克爾正式離任德國總理　與多國元首交手16年締造歷史

文章授權轉載自香港01》

梅克爾 德國 柏林 香港

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