聽新聞
test
0:00 / 0:00
真囂張！梅克爾超市購物被偷手提包 身邊有保鏢但阻止不了
德國前總理梅克爾（Angela Merkel），在柏林外出購物時，遭到小偷偷去手提包。默克爾已前往警署報案，暫時未知損失。
事發當地時間2月24日上午11時40分左右，德國《圖片報》（Bild）報道，當時梅克爾在柏林一間雜貨店購物，她把手提包掛在購物車上，不慎遭小偷偷去。
當時梅克爾身邊還有一名保鏢，但該保鏢無法阻止盜竊發生。
梅克爾在2021年12月卸任總理，從政界退休。她因會親自前往雜貨店購物的關係，購物的商品偶爾會成為媒體的關注。例如在2020年封城期間，梅克爾被拍攝到前往雜貨店購買幾瓶酒回家備貨。
延伸閱讀：
國際開版｜默克爾正式離任德國總理 與多國元首交手16年締造歷史
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言