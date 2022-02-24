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被勒索了皮夾卻只剩8圓日幣 他「反勒索」結局讓網友笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友以前曾被不良少年勒索，但因為身上的錢太少，反而變成不良少年借錢給他。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位網友以前曾被不良少年勒索，但因為身上的錢太少，反而變成不良少年借錢給他。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些人童年或許曾因為被不良少年糾纏，留下相當糟糕的回憶。然而最近有位日本網友，卻分享一件他被不良少年勒索，結果卻意外反轉，變成一齣溫馨喜劇的故事，引起許多人的迴響。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「yalalalalalala」分享，表示他在國中時，曾經遇上一群不良少年向他勒索，要他「借點錢來花花」。然而當時他在恐懼之下翻出錢包，卻發現因為他剛剛才從便利商店花錢買冰，使得裡頭僅剩下8圓日幣（相當於新台幣2元）。

因為錢實在太少了，反而讓不良少年們面面相覷，還說「啊、原來只有8圓，不好意思」。大家沉默一陣後，乾脆開始一起吃冰，然而yalalalalalala突然想起來，他今天必須要打電話回家請媽媽來接送，但是錢已經買冰花掉了，於是向不良少年詢問，是不是可以借他10圓日幣打電話。

在解釋事由之後，不良少年深吸一口氣，最後還真的借給他10圓打電話，讓他順利聯絡到媽媽回家。本來應該是被勒索，卻反而演變成從不良少年身上借到錢，這樣的反轉劇情，引起許多網友的轉貼及迴響。

網友們回應「這根本是小說情節吧」、「故事發展也太好笑」、「簡直要笑死我」、「我不喜歡讀長文但這篇我看完了」、「完全變反勒索了」、「拜託出書我會買」、「感覺像動畫會演的橋段」、「我有一個很重要的疑問：你買的冰是什麼口味」。

日本

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