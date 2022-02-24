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18歲妹在星巴克遭男子搭訕 店員送暗號飲品協助暖舉獲讚

香港01 / 撰文/安祖娜
1名在吧檯工作的咖啡師留意女生被搭訕，便向她遞上1杯熱巧克力，原來紙杯上藏有「暗號」，表示若她需要協助，只要打開杯蓋店員便會明白是求救的意思。圖非當事人/香港01資料照
1名在吧檯工作的咖啡師留意女生被搭訕，便向她遞上1杯熱巧克力，原來紙杯上藏有「暗號」，表示若她需要協助，只要打開杯蓋店員便會明白是求救的意思。圖非當事人/香港01資料照

遇到陌生人搭訕時不要開心得太早，一不小心隨時惹來危險。美國1名18歲女生在星巴克（Starbucks）咖啡店遇到1名陌生男子走近搭訕，其中1名吧檯店員留意到情況，便向女生送上1杯藏有「暗號」的熱巧克力，表示若她需要協助，只要打開杯蓋店員便會明白是求救的意思，暖心舉動令女生及其媽媽也大為感動。

該名女生的媽媽羅伯遜（Brandy Selim Roberson）於facebook發文講述事發經過，指18歲的女兒有晚獨自到星巴克溫習，其間1名陌生男子走到她面前，開始跟她搭訕聊天。這時其中1名在吧檯工作的咖啡師留意到情況，便向女生遞上1杯熱巧克力，表示有客人忘了領取，決定請她喝。

女生一望杯身，竟發現藏有暖心暗號，原來咖啡師在紙杯上寫道：「你還好嗎？需要我們介入嗎？如果你需要幫助，就將杯蓋揭起吧。」羅伯遜指，女兒當時未感到即時危險，故未有打開杯蓋，但她也有讓職員了解情況，後來也親自感謝送上巧克力的咖啡師。直至女兒離開店舖前，整個星巴克團隊也一直留意著她的安全。

女兒回家後將事件告知羅伯遜，「她拿著那寫有求救方法的紙杯回家，說我知道有人為她這樣做一定會很高興」。職員的舉動令兩人也非常感動，因此羅伯遜決定發文分享這次的溫暖經歷，她大讚每位願意提供協助的職員，「我多麼感激那些關心他人的人！作為一個媽媽，得知孩子遇到危險而沒有人能提供幫助是我最害怕的事情，但星巴克職員一直關注着她」。

羅伯遜的facebook貼文發出僅1日已獲瘋傳轉載，吸引了逾6萬人按讚及近5萬人分享，不少網民也大讚職員協助女生的方法暖心又聰明，「得知這世上還有善良的人真的讓我很開心，我們的社會需要更多好心人」、「不會打草驚蛇又能讓女生收到訊息，這方法真是最好不過」、「熱心的店員讓我對人性恢復了信心」。

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文章授權轉載自《香港01》

美國1名18歲女生在星巴克遇到1名陌生男子走近搭訕，其中1名吧檯店員留意到情況，便向女生送上1杯藏有「暗號」的熱巧克力，暖心舉動令女生及其媽媽也大為感動。圖/fb「Brandy Selim Roberson」
美國1名18歲女生在星巴克遇到1名陌生男子走近搭訕，其中1名吧檯店員留意到情況，便向女生送上1杯藏有「暗號」的熱巧克力，暖心舉動令女生及其媽媽也大為感動。圖/fb「Brandy Selim Roberson」

巧克力 星巴克

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